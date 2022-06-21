林嘉麒：環球息魔來襲　嚴選收息股！匯控再炒加息？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股半日高開高走，距離6月完結只剩下7個半交易日，月內能否再度上試100天線？中電(00002)受累澳洲業務虧損發盈警，股價早市最多急挫逾6%，原來並非第一次？美國債息高企，削弱公用股的吸引力？KK教你嚴選收息股！

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