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21/06/2022

疫情下參加馬拉松有著數？跑友向六星跑手進發：趁競爭小盡快完成世界六大馬拉松！

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　　筆者連續四期在專欄分析世界六大馬拉松比賽，近日見到不少跑友蠢蠢欲動，無論精英跑手或休閒跑友，也希望趁現在競爭小，盡快完成六大馬拉松比賽。

 

圖片來源：unsplash.com

 

　　筆者和十多位好朋友，近日正密鑼緊鼓，訂機票及酒店，參加今年10月2日的倫敦馬拉松，當中還有幾位是六大中最後一場，完成後便是六星跑手了。筆者相信我們十多位，只是香港的一小部分，今年應該會有幾十位香港跑手參加倫敦馬拉松，爭取盡快完成六大夢想。尤其是趁現在少了國內跑手爭位，所以今年倫敦馬拉松，雖然還有三個多月便舉行比賽，卻仍有慈善名額可供認購，的確近年少見，而且只需1,800英鎊，按現時港幣兌換率，不用$18,000便可參加，機會難逢啊！

 

　　參加世界六大馬拉松，難度各異，以難度而言，波士頓當然排頭位，它是六大中唯一不設抽籤的賽事，慈善名額也不多，主要以成績為主，可算是一場接受高水平跑手參加的賽事。套票售價方面，在疫症之前，套票包三晚酒店，已經推高至90,000港元左右，若以慈善捐獻方式參賽，捐款也要10,000美元左右。當然，現時疫情影響下，參賽標準下降了少少，套票及慈善價格也相應有些下降。

 

　　第二位是倫敦馬拉松，此馬拉松提供少量抽籤名額，能夠抽中就好像中六合彩，此比賽大部分名額送給慈善機構，由慈善機構自行開價籌款，所以，倫敦馬拉松是全球籌款最多的跑步活動，每年籌款數以億計。主辦單位也有少量名額供機構以套票形式發售，在疫情之前套票已經升至3萬元以上。

 

　　第三位是紐約馬拉松，此比賽有提供抽籤，但抽中機會甚低，主要以購買套票形式參賽，套票包三晚酒店，大約在3萬元左右。此比賽有一好處，就是不限完成時間，只要參加者不棄權，一定可以完成（去年最後完成的是一位75至79歲的女士，她以9小時52分20秒完成），因為終點永遠都有工作人員等候參加者完成，所以此比賽也順理成章是每年最多跑手參加，並是最多完成者的馬拉松比賽。

 

　　第四位是東京馬拉松。東京馬拉松在2013年才加入成為六大，初期以抽籤參賽為主，後來中籤機會愈來愈少，參加人士轉向爭取慈善捐款取得參賽資格。此比賽慈善名額每年7月1日公開在網上登記，先到先得。在疫情前，2019年7月1日當天，網絡一開便大塞車，後來傳出已經爆滿，原來全世界跑手也在電腦前等候，夠鐘便立即登入申請，所以名額很快爆滿。明年2023年3月的東京馬拉松比賽，慈善名額原本可以在下個月初公開認購，但因過去兩年日本不接受外地跑手參賽，所以2020年以慈善名額參加東京馬拉松的參加者，大部分都延至2023年參加，所以今年未必會有慈善名額公開認購。

 

　　第五位是芝加哥馬拉松，記得在2016年呼籲大家參加六大馬拉松時，筆者形容這項賽事，只要申請抽籤，一定抽中。疫情爆發前，抽中比率開始接近一半，所以芝加哥馬拉松也開始有套票發售，比賽套票包三晚酒店，在萬二至萬五左右，也有機構只發售參賽名額，$7,000至$8,000左右。

 

　　六大馬拉松中最容易參加的是柏林馬拉松，每年於比賽完結後大約一個月，10至11月便開始接受下一屆登記抽籤，此賽事中籤率高，就算抽不中，購買比賽名額也是最便宜，參賽名額加三晚半房酒店，也是在$7,000左右。

 

　　柏林馬拉松雖然是最容易參加，但卻是全球最快的跑道，擁有世界最快完成紀錄連續超過19年，期間已經七度創新世界紀錄，現時的紀錄是2小時01分39秒。此賽道是六大中最平坦，最容易完成並創下佳績的跑道，筆者曾經有兩位女學生，第一場Sub 3成績也是在此比賽中取得，有意創下佳績的跑手，不妨考慮參加這比賽。

 

 

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