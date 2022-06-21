鏡粉必睇MIRROR新戲新劇！紅館演唱會以外選擇！Edan主演《i.SWIM》、《闔家辣》7月搶先播！姜濤、Jer處男電影《阿媽有咗第二個》幾時上？

臨近7月，MIRROR熱潮勢必再來！先別說MIRROR首個紅館演唱會將於7月舉行，還將迎來MIRROR成員邱傲然（Tiger）的23歲生日，以及「7.7教主誕」（Anson Lo盧瀚霆生日）、「7.29皮皮誕」（Frankie陳瑞輝生日）！點只咁簡單！出道已有三年的MIRROR愈戰愈勇，十二子今年繼續歌影視三棲發展，默默接拍了不少電影和劇集，讓一班「鏡粉」aka「MIRO」相當期待！尤其是一班「爵屎」（Edan呂爵安粉絲專稱）！事關Edan主演的《i.SWIM》和《闔家辣》將搶先播出！

即睇MIRROR成員有乜新戲、新劇將於7月、8月上映及播出！

【鏡粉必睇MIRROR新戲新劇】1. 《i.SWIM》

（有份參演的MIRROR成員：Edan呂爵安、Alton王智德、Stanley邱士縉）

獲邀在第十四屆芝加哥亞洲躍動電影節率先播出首兩集、以游水為主題的ViuTV青春偶像劇《i.SWIM》終於宣布於7月11日晚開播啦！新劇由《犯罪現場》、《大樂師•為愛配樂》導演馮志強執導，根據其原創同名小說改編，講述天才泳手余浪沖（Jeffrey魏浚笙飾演）轉校來到中四C 班，認識泳隊隊長李馬榮（Edan呂爵安飾演），繼而展開了一段亦師、亦敵、亦友的競賽……

《i.SWIM》作為青春偶像劇，當然不只有Edan和Jeffrey兩位男神領銜主演，MIRROR成員邱士縉（Stanley）、王智德（Alton），以及P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）、《全民造星3》季軍陳毅燊（Ansonbean）等均有份參演！絕對夠睇頭！

（《i.SWIM》劇照）

（《i.SWIM》劇照）

《i.SWIM》

播出日期：7月11日至22日（星期一至五）

播出時間：9:30pm-10:30pm

播放平台：ViuTV

【鏡粉必睇MIRROR新戲新劇】2. 《闔家辣》

（有份參演的MIRROR成員：Edan呂爵安）

又係Edan呂爵安！由Edan呂爵安夥拍吳君如、鄭中基、梁詠琪主演的賀歲片《闔家辣》，雖然受疫情影響而押後上映，甚至轉戰暑假檔，但依然令人相當期待，好想一上映就衝去遵院笑餐飽！《闔家辣》講述2019年疫情爆發，很多打工仔「被no-pay」，本為音樂節搞手的Coba（Edan呂爵安飾演）也被逼在家工作，每日與家人「困獸鬥」，沒想到某日聽見朋友大讚媽媽（梁詠琪飾演）的手工辣椒醬美味無窮，於是說服父母一起製作辣椒醬在網上平台出售，企圖轉移視線避免爭吵，豈料生意大好，連「跳舞群組」的姑媽（吳君如飾演）也在完成隔離後加入幫手，結果引起更多爭拗……

Read More：吳君如獲選香港國際電影節「焦點影人」！Edan呂爵安都讚犀利！細味喜劇女王4句精警語錄，句句值得深思！

（《闔家辣》劇照）

（《闔家辣》劇照）

《闔家辣》

上映日期：7月14日

【鏡粉必睇MIRROR新戲新劇】3. 《阿媽有咗第二個》

（有份參演的MIRROR成員：姜濤、Jer柳應廷）

由彭秀慧執導，毛舜筠、姜濤、柳應廷（Jer）主演的《阿媽有咗第二個》，繼早前入圍第十七屆大阪亞洲電影節競賽項目後，最近又成為芝加哥亞洲躍動電影節「香港電影巡禮」選映作品，認真巴閉！未知是否有「鏡仔」加持，所以成績特別好？

作為姜濤、Jer柳應廷首度踏足影壇的「處男作」，《阿媽有咗第二個》自然備受注目，早前在日本上映更獲得不少好評，不少觀眾除大讚導演彭秀慧「故事寫得很仔細，捕捉到了一個孤單少年的情懷」，又點名稱讚姜濤和Jer：「MIRROR的兩位成員都是第一次看到，但我很驚訝他們的演技，唱歌都很出色！」

《阿媽有咗第二個》講述前知名音樂經紀人美鳳（毛舜筠飾演）在一次聚會中遇上熱愛唱歌的方晴（姜濤飾演），決定重操故業做經理人，更邀請方晴與自己和兒子「同居」，沒想到此舉惹來兒子盧子軒（Jer柳應廷飾演）的不滿，不但經常單打方晴，更揭開母子長年未解的感情裂痕……

（《阿媽有咗第二個》劇照）

（《阿媽有咗第二個》劇照）

《阿媽有咗第二個》

上映日期：暫定8月上映