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22/06/2022

電纜橋起火燒斷 元天屯大停電 港鐵曾停駛

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　　【晴報專訊】中電位於元朗朗屏的一條電纜橋，傍晚突發生大火，致元朗、天水圍、屯門跨區大範圍停電，期間不少市民摸黑跑到街上暫避，大量住宅大廈和商場電力中斷，港鐵屯馬線服務亦一度暫停。醫管局宣布，新界西聯網3醫院部分緊急病人轉院，部分非緊急服務及普通科門診診所亦受影響。有工程師擔心，若有變電站受損或影響繁忙時間鐵路服務。

 

電纜橋陷火海（香港突發事故報料區fb圖片）

 

　　昨晚7時許，朗屏宏達路近朗屏港鐵站的中電電纜橋突起火，火勢猛烈且冒出大量濃煙，至8時許天橋更燒至斷裂。消防處接報後出動2條喉及2隊煙帽隊灌救，並籲市民關門窗及避免乘升降機。火警晚上約8時45分救熄。中電晚上指事件中無人受傷，對受影響客戶深表歉意，正進行搶修，會優先供電予緊急服務如醫院及鐵路。大火引致天水圍、元朗、屯門大範圍停電，住宅、商場、交通燈均無電。有網民稱突一片漆黑，「大廈只剩後樓梯燈」，區內通訊亦受影響。有網民指，要使用天水圍醫院的無線網絡才能上網。當局接88宗困升降機報告；另晚上開放朗屏社區會堂以及天暉路社區會堂作臨時庇護中心。

 

現場濃煙滾滾（香港突發事故報料區fb圖片）

 

今繁忙時間 鐵路服務或仍受影響

 

港鐵列車停駛（香港突發事故報料區fb圖片）

 

　　港鐵供電系統亦受影響，有列車停在朗屏和天水圍站之間，不少市民需於天水圍站下車。港鐵稱，供電於晚上約7時20分中斷，由天水圍配電站供電的車站和路段均受影響，致屯馬線由荃灣西至屯門站一度暫停，車務控制中心啟動供電應急方案，從葵芳配電站供電予受影響路段，屯馬線列車於晚上約8時恢復正常。

 

天水圍天頌苑無電（讀者陳先生提供）

 

　　鐵路運輸專業人員協會主席、工程師張年生指，暫未知受損部件為何，但原有西鐵綫3個大型變電站，即使負責錦田及元朗一帶變電站受損，其餘2個都可分擔，惟效率降低，或影響繁忙時間服務。

 

屯院照明受影響（屯門友fb圖片）

 

　　醫管局宣布，因新界西聯網供電不穩，屯門醫院一名需做緊急手術病人要轉往博愛醫院；元朗及天水圍兩間診所夜診受影響；而新界西聯網內醫療設施，部分升降機、冷氣及照明曾受影響，機電署正全面檢查。有屯門醫院醫護稱，情況最差時只有必要電力可用，手術室空調曾短暫暫停，但手術仍繼續，院方更曾叫停送病人進手術室，幸入夜後大部分已基本回復。康文署指，區內多個體育場地、泳池、公共圖書館自修室及元朗劇院要提早關閉。

 

　　機電工程師麥國成估計，事件起因有多個可能性，包括組件或意外接地致短路，惟一般不會引起火警；亦有可能是電力過載或變壓器故障等，因產生熱力致起火，唯一般變壓器有保護裝置；亦可能因外來因素引致電纜橋起火。他稱，兩間電力公司都應有後備系統，最快在數小時內完成搶修。

 

轉載自: 晴報

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