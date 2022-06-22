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22/06/2022

下周三起上網申K-ETA 下月赴韓免簽 旅社即推$1.6萬7天團

#旅遊 #南韓 #K-ETA #旅行團
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　　【晴報專訊】哈韓族再有好消息！南韓宣布，下月1日起恢復香港免簽證入境，只須在入境前3日經網上申請韓國電子旅行許可（K-ETA），提供護照、在韓住址等基本資料即可，不設限額，下周三（29日）起開放申請，費用為1萬韓圜（約60港元）。

 

前往韓國的香港旅客須登機前至少72小時上網申請，費用約60港元。（韓國觀光公社）

 

　　有旅行社即推出小包團，首爾、江原道7天團費近1.6萬元。

 

　　南韓繼上月1日起，容許港人以旅遊目的申請入境簽證入境，每日名額僅50個後，韓國駐香港總領事館昨宣布，下月1日起，香港特區護照及BNO護照持有人可經網上申請K-ETA，免簽證入境，下周三起接受申請；料3日內批出。

 

出發抵埗均須檢測

 

　　旅客須在登機前至少72小時申請，費用為1萬韓圜（約60港元）。登機前須提供48小時內核酸陰性證明，或24小時內在診所或醫院進行的快測陰性證明。入境後須3日內在仁川機場或指定診所接受核酸檢測，費用為8萬韓圜（約486港元）。

 

　　康泰隨即宣布推出首爾、江原道7天團，已包2次核酸檢測費，但不包本港檢疫酒店，團費由15,699元起。康泰指由於本港仍有檢疫措施，現有檢疫酒店房間不足，相信最快8月才能成團。

 

　　另東瀛遊首團日本7天小包團今出發，共10名團友，其執行董事禤國全稱，辦理簽證需時1周，昨才收到文件，當地政府規定團友須跟團，不能「全程」自由活動，除吃飯及泡溫泉外，均須戴口罩，且要分組吃飯，亦要下載防疫應用程式，並已準備快測包，形容籌備了1個月，「2年無辦團都生疏咗」，第二團將本周六（25日）出發。

 

　　縱橫遊首團日本8天團，亦緊接在後日（24日）出發，縱橫遊常務董事袁振寧稱，辦理簽證花達9日，籲市民出發前預備足夠時間，亦已做好「Plan B」準備，一旦回程有團友確診，會通知檢疫中心安排入院，緊密接觸者要入住隔離酒店，其餘團友可繼續行程，如領隊確診，當地亦有領隊可接手；若遇上航班熔斷，會安排轉機場或轉機，務求如期回港。

 

 

轉載自: 晴報

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