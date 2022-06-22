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22/06/2022

衰退？

#衰退 #加息 #美國經濟
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　　昨日（21日）33板塊升跌情況：

 

　　迄12:30，上升板塊：25；下跌板塊：8。

 

　　至4:30收，上升板塊：32；下跌板塊：1。

 

　　前市恒指收：21163.91。

 

　　昨市恒指收：21559.59；升395.68。

 

 

　　前市期指收：21114。

 

　　昨市期指收：21474，升360。

 

　　前市低水：50；昨市低水：86。

 

　　前市大市成交：1318.52億元。

 

　　昨市大市成交：1193.62億元，減124.9億元。

 

　　前市期指成交：100880張。

 

　　昨市期指成交：107589張，增6709張。

 

 

　　分析家一直講美國經濟會陷衰退，但衰退對股市有甚麼影響？不少人認為經濟衰退股必衰，不一定喎。表一是自1973年以來，美國歷次衰退時，美股表現。

 

(iStock)

 

　　有點值得提，1994年，格蘭斯班迭連加息七次共加了3.5厘，股雖跌，但美經濟未見陷衰退。可見加息不一定會帶來衰退，但加息會帶來股跌則是普遍現象。

 

　　經濟學上，要迭連兩季的GDP增長為負，才可視為經濟衰退。如迭連兩季的經濟增長為-5%、-5%則必衰退無疑。但如經濟增長為-0.1%、-0.1%，又是否可視為衰退？又或者經濟增長是0%、0%，又或是-0.1%、+1%或-2%、+0.1%，則又叫不叫衰退？

 

　　碰上這個，美國是以NBER（National Bureau of Economic Research）的一錘來定音。NBER話衰就衰，話盛就盛。

 

 

　　今年，是美國Atlanta Fed於6月6日將美國的第二季GDP增長減至0.0%，Atlanta Fed當時的下調與其他券商的估計是有很大差距的（圖一），但今時證明Atlanta Fed 6月6日的估計，哪怕只是先行一周，以至一、兩日，對炒家言，是當頭棒，要不要做對冲、做保險，是自己事。

 

 

　　早於今年4月6日，德意志銀行已估美國於2023年底前會陷衰退（圖二），這個早於Atlanta Fed的預警，當時是使美國投資界震了一震。

 

　　上周日，野村則將美國經濟出現負增長的季度，提前至2022年第四季，2023年第一季，美國經濟會好轉，還是續衰下去？野村估，持續衰下去的可能性大。

 

　　關鍵問題來了：

 

　　（１）野村是上周日出報告，周一美股無市。昨晚會否對野村的「衰」預期作反應？今日大家可知。

 

　　（2）其他分析行，高盛、大摩、摩根、瑞信、華寶、柏克萊等大行又會於何時加入唱衰行列，又會對美股及環球投資者產生甚麼樣的影響，等看戲。

 

 

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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