拍攝連場激情戲 趙希洛感激圈外男友理解

【晴報專訊】趙希洛（Candice）在無綫劇《十八年後的終極告白2.0》中，跟兩位型男主角陳山聰和譚俊彥有不少激情戲，相當大膽。相反，Candice在現實中的感情世界低調平淡，跟圈外男友拍拖多年，但一直對男友的身份保密，非常保護這段戀情。低調的背後，原來大有原因，Candice解釋︰「我的戲劇世界已經非常精采，所以希望其他方面可以簡單一點，平衡生活。」

在《十八年後的終極告白2.0》中，趙希洛飾演陳山聰的太太Joyce，後來發現老公與好友Queenie（譚凱琪飾）出軌，遂自製小產意外，更勾引Queenie老公Angus（譚俊彥飾）報復。重提劇中多場翻雲覆雨的激情戲，Candice笑言拍攝期間太投入，故完全忘了過程，「真的考我記憶！因為當時太緊張，擔心對白講得不夠好，影響其他演員和工作人員。不過我最難忘在畫廊和大露背的戲份，因為過往未拍過如此性感的場口，很多同事都說很簡單，只要貼滿膠紙便可以；但當自己真正拍攝時，其實心情很很緊張，擔心會否太『肉』感，身形又不苗條，有很多顧慮。」

（左起）譚俊彥、譚凱琪、Candice及山聰在劇中的關係錯綜複雜。（IG圖片）

自言性格保守

Candice色誘譚俊彥後，赤裸睡在床上。（影片截圖）

Candice是在外國長大的鬼妹仔，但她形容自己性格傳統又保守，在拍攝親熱鏡頭時，經常感到緊張和尷尬。Candice更特別澄清︰「很多人都覺得外國長大的鬼妹仔好開放，但我是屬於保守型。舉個例子，我在公司有個花名叫『打底王』，因為拍劇經常要穿得很性感，裙子很短，所以我很多時候會穿兩條打底褲，更衣時亦比較方便；服裝姐姐經常取笑我穿這麼多條打底褲，我會解釋因為打底褲太薄，所以會穿多一條，而且還要厚一點。」

至於感情觀，Candice表明不能忍受另一半的背叛與隱瞞︰「我伴侶可以說『你最近肥了』這些無關痛癢的說話，但若然好像山聰一樣，當著我面前跟第三者在枱底撩腳，我完全接受不到。一段健康的關係需要雙方坦誠相待，但如果不幸地，另一半做出對自己不負責任的行為，就要學懂放低，因為這個人不適合你，他完全不疼惜你。」

男友讚親熱戲夠專業

Candice在《金宵大廈2》中飾演「四爺」，性格癲喪，演技備受讚賞。（IG圖片）

Candice的感情生活一向低調，跟圈外男友「Go」先生拍拖多年，感情甜蜜又穩定。「我們拍拖拍了很長時間，但確實時間就不太方便透露。他是在外國長大的香港人，因工作關係要周圍飛，但感情不難維繫。」Candice表示沒有刻意保密男友身份︰「他真的很少時間在香港，加上我又不會特別高調。我們有一種平淡的相處方式，我的工作已經要做很多事情，角色多情緒起伏，經常要保持不同的狀態。我的戲劇世界已經非常精采，所以希望其他方面可以簡單一點，平衡生活。」

問男友可會介意Candice拍香艷場面？她說︰「《十八年後2.0》播出的時間適逢是疫情，他不能到處飛，所以有收看劇集；但他沒有呷醋，知道這是我工作的一部分，又讚我專業。好開心他理解我的工作，我知道拍這些親熱戲是比較敏感，感恩我們都尊重彼此的工作。這部劇集對我來說是突破，我很少拍攝這類劇集，踏出了人生一個框框。」