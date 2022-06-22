  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

22/06/2022

遙距工作成職場新常態！企業紛紛往海外徵才！如何支薪、做人力管理？留意5點！

#遙距工作 #人力資源 #遙距招聘 #職場 #海外市場 #人才管理 #管理
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　疫情引發不少人力資源管理問題，環球都會如香港，人才流動因國際交通阻礙而出現挑戰，盡管不少跨國企業都接受遙距工作，但支薪及人力管理都成為挑戰。

 

企業在疫情下拓展海外業務就更見困難，人才招募是其中之一。（資料圖片）

 

　　協助企業拓展海外業務的美國顧問機構Global PEO Services發表報告指出，企業要拓展海外市場，一般有5項要留意：1.如何吸納人才、2.員工管理及培訓、3.當地稅務及法規、4.支付薪酬等行政工作、5.人力資源管理及福利。香港是外向形經濟主導的地區，無論是大企業及初創都經常有拓展海外市場計劃，未考慮周詳或會造成業務阻礙。

 

遙距新常態 拓海外5點留意

 

Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng（右）指出，企業拓展海外市場時，招聘及各地法規都是一個挑戰。旁為Deel亞太區合作夥伴關係總監Devere Bryan。（彭振濠攝）

 

　　而美國金融科技初創Deel最近發表報告指出，在疫情下，過去兩年機構面對遙距工作成為新常態；企業無論規模大小都面對人力資源短缺，留住人才等挑戰；最後就是員工的態度改變，要求彈性工作地點等。Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng表示，企業在人才短缺情況下，甚至會嘗試在海外尋找人才；而另一方面，亦有本港僱主希望留住人才，即使員工要離開香港，仍希望提供遙距工作選項。

 

　　Deel最近在香港開設辦事處，並已有20名員工進駐，該初創成立於2019年，提供遙距招聘及人力資源管理平台。Karen指，環球企業正面對人才短缺，部分企業因疫情而影響拓展海外市場的步伐，以往企業要拓展海外市場，須注意：1.審視當地法規、2.與人力招聘公司合作，在當地尋找合適人手、3.成功招聘、4.最後就是要跨地域管理當地的全職員工。

 

外判招聘省成本 1人亦可用

 

　　她續指，跨國公司的人力資源部門每月往往要花一個星期，去管理不同地區的員工，包括薪酬及其他行政工作，而該公司提供的統一平台，就可以將資料綜合到一個介面，管理人只要花一天時間就可有效處理，即使只有一名海外合約員工亦能登記採用。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#遙距工作 #人力資源 #遙距招聘 #職場 #海外市場 #人才管理 #管理

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk