【美股篇】黃偉康：反彈來了！把握逃生門？家樂氏擬分拆　加息環境宜部署食品股？

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

美股連跌三周，假後復市三大指數錄得逾2%升幅。圖表上看，本輪反彈阻力重重，初步目標看哪？大行陸續更新對美國經濟衰退預測，看法更為悲觀，如何判斷風險及入市時間？市場持續憧憬美國將取消部分對華關稅，但針對新疆禁令今日（22日）起執行，中美關係對中概股有何啟示？家樂氏(美股: K)擬分拆三間獨立公司，如何解讀？食品等必須消費品股值得部署安然度過加息環境？

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