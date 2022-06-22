大澳特產！清新鮮甜「節瓜花菇燜魚肚」！魚肚爽滑不腥，鹽爆和砂爆魚肚有何分別？

韋太有次行山途經大澳，便到當地著名的海味店買「鹽爆魚肚」回家做菜。一般海味店大多出售砂爆魚肚，鹽爆魚肚較罕見，砂爆魚肚口感爽滑，不油膩及腥味少，處理上很方便，做粟米魚肚羹，或配搭任何菜色都可以。有時間可以去大澳遊覽時，不妨買些回家試下！

節瓜花菇燜魚肚

分量︰2-3人

烹煮時間︰30 分鐘

材料︰

節瓜 600 克

冬菇 3 朵 （已蒸熟）

鹽爆魚肚 25 克

薑片 3 片

蝦米 15 克 （浸軟）

乾蔥頭 2 粒 （切絲）

蔥段 2棵

調味料：

蠔油 1 湯匙

老抽 1／2 茶匙

生抽 1茶匙

鹽 1／4 茶匙

雞粉 1／2 茶匙

胡椒粉 少許

砂糖 1／4 茶匙

紹興酒 1 茶匙

熱水 250-300 毫升

生粉水：生粉 1茶匙 + 清水 1湯匙 （拌勻）

做法：

1. 魚肚用清水浸軟，沖洗，切小件。

2. 乾冬菇可以提早一天浸軟，加少許清水，放入電飯煲蒸熟，切件。

3. 節瓜去皮，沖洗，切件。

4. 燒熱鑊落少許油，加入乾葱絲、薑片、葱段及蝦米爆炒一會，下節瓜炒勻，先加入熱水、冬菇、魚肚，最後加入調味料煮滾，改中慢火燜煮-20-25分鐘。

5. 燜煮期間留意水份蒸發，可以加入適量熱水及試味，最後加入適量生粉水將汁液略收。

小貼士︰

一般海味店大多出售砂爆魚肚，鹽爆魚肚較少有出售。砂爆魚肚是用砂去爆炒，有機會有細砂藏在魚肚之中，清洗要花點時間；鹽爆魚肚則是用鹽去爆，產量較少，價錢相對會貴一些，色澤比砂爆魚肚更深色和不均勻，但口感爽滑，不油膩及不腥，不用花太多時間處理。