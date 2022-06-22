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22/06/2022

夏至星盤｜今夏將會充滿熱誠、勇氣、行動力！轉唔轉工？敢向難度挑戰，或有收穫？

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  • 占星師 Jupiter

    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　在占星學上，「夏季」的定義，就是太陽進入巨蟹座之時，亦即夏至，今年是在6月21日。而我們會根據夏至星盤，去了解一整個季度。

 

　　這次就跟大家分析夏季之趨勢，看看如何順勢而為。

 

進修學習 勇於冒險

 

　　這個夏至盤，如以香港地區來起盤，上升星座為人馬座（射手），其他東南亞地區基本上都是人馬上升。

 

　　所以這個夏天，要放膽的去冒險，可能有些事情你很想嘗試，但又驚驚哋，有些擔心，但要得到一些機會，就要有一份冒險精神，不要怕去嘗試。可能你是想轉工、轉行，或往外地讀書、找工作，都可以在這個夏天採取行動。

 

　　人馬座也跟「學習」有關，要提升自己，就要不停的學習新知識或技能，甚至只是當作充實自己，豐富自己的內涵，也要撥一些時間和資源去進行。

 

《我身後的陶斯》劇照

 

有目標就向前衝

 

　　想要去冒險、作新嘗試，甚至向一些高難度挑戰，也要有動力。剛好這次的夏至盤，就充滿了燃料。月亮在白羊座，跟木星合相，同時火星亦在白羊座。

 

　　月亮是我們的心情、情緒，這個夏天，有一份熱誠，勇氣，敢於向前衝，也能夠「提起勁」作出行動。很多時候，我們總是空有想法，但行動總是「懶懶閒」。但這時無論是在月亮「心情」的部分，還是「火星」行動力的部分，都滿是動能熱情，就算你想做的事較為高難度，也要勇於去應付。

 

　　例如你想到某公司工作，覺得有點高攀，或競爭好大，但也不妨勇於嘗試。

 

　　又或如果跟某客戶做得成生意，業績會大大提升，但這個客又非常難搞，在此時也可以接受這個挑戰，將自己的「小宇宙」逼出來。

 

　　把目標定得高一點，收穫也會多一點。

 

關係之拉扯和更新

 

　　「關係」議題往往是最受關注的，無論是職場中的關係，還是私人的社交、愛情。

 

　　在夏至盤中，金星跟冥王三分，再次帶來關係中的拉扯、愛恨的糾纏。在職場當中，要注意辦公室中的人事鬥爭，小心會被捲進其中；如果無法避免成為了磨心，亦要懂得保護自己，以免成為犧牲品。

 

　　至於一般的人際，也容易出現危機，將一些潛藏的問題爆發出來，需要去面對。或許需要重整你的人際清單，有些人需要被剔除，有些人值得你去珍惜，也是在這個夏天作出盤點。

 

 

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