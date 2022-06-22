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22/06/2022

為何返工總是煩？日本Yahoo分析每星期「煩惱關鍵字」！全部與工作有關！逢星期幾特別躁？星期幾最攰？最想轉工？

#打工仔 #專家 #Happy Friday #日本 #Blue Monday #心情 #谷口博基 #關鍵字 #大數據 #Yahoo #搜尋 #日本節目 #社畜 #關鍵詞 #職埸
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Text: Christy Yiu

　　「好嬲好嬲！」，身為打工仔，你每日的心情變化又是怎樣？會不會總有幾天過得特別痛苦？早前一個日本節目就請來大數據專家分享每星期的「煩惱關鍵字」搜尋頻率，竟然出乎意外地引起一眾打工仔共鳴！究竟Blue Monday，Happy Friday是真的嗎？

 

「每一天的煩惱」都和工作有關？

 

　　日本TBS節目《情報7daysニュースキャスター》早前曾請來日本Yahoo的CDO （Chief Data Officer）谷口博基分享大數據分析的心得，谷口博基指，透過分析用戶的關鍵詞的搜尋頻率，可以反映當下社會環境，例如「腳臭」的搜尋頻率二字會隨氣候轉變有明顯增長等等。

 

日本Yahoo的CDO （Chief Data Officer）谷口博基

（網上截圖）

 

　　谷口博基在節目中分享了一項關於「每一天的煩惱」的分析項目，並指從煩惱相關的關鍵詞中可以看出人們在一個星期中的心境變化，結果發現全都是和上班有關！

 

谷口博基揭曉「煩惱關鍵字」排名！

（網上截圖）

 

日本Yahoo每星期「煩惱關鍵字」排名：

 

星期一：不想上班

星期二：想轉工、求職網站

星期三：止不住的煩躁

星期四：疲倦、工作好累

星期五：（關於煩惱的搜索明顯變少）

星期六：（關於煩惱的搜索明顯變少）

星期日：沒有幹勁

 

　　相信以上結果都是不少「社畜」的寫照！從以上關鍵詞可以看出，大家在對工作最反感大多是在星期日、一、二的時候；而星期三、四則是被「折騰」得身心俱疲；到了星期五、六才得到解放！

 

　　值得一提的是，谷口從數據中發現，「沒有幹勁」這個關鍵詞通常也是於星期日晚上6點半左右開始增加，認為是因為大家都感受到星期一即將到來！你們又同意嗎？

 

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