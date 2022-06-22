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22/06/2022

夏至養生｜陰陽交接時節啱飲！「當歸生薑羊肉湯」溫中養血兼補腎，為下半年做好準備！

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  • 陳沛思

    陳沛思

    註冊中醫師，香港浸會大學的中醫學學士及生物醫理學士(榮譽)學士及香港大學碩士(MPhil)，曾參與菲臘牙科醫院研究。陳醫師亦曾往內地義診，閒時出席癌症病者講座，為病友講解中醫對癌症看法。現為兩女之母，鼓勵母乳餵哺，崇尚自然，樂於和人分享中醫養生之道，一起過健康的生活。

    食療新意思

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　　「不知不覺，一年又過了一半。」Emma說。

 

　　「夏至到了。夏至日是一年中陽氣釋放最多的一天，日照最長的一天。過了這一天，日照時間慢慢減少，直至冬至日。所以有夏至一陰生的說法。夏至節氣為期十五天，正是陽消陰長、陰陽交接的時節，這時飲用當歸生薑羊肉湯，可助人體陰陽氣交，臟腑調和。夏至天氣熱，但未至最熱，還有小暑大暑等著呢。」我說。

 

　　「甚麼是氣交？」Emma續問。

 

　　「氣交即陰陽二氣的交會。陰陽感應交合則化生萬物。所以這個轉變時間尤為重要。」我說。

 

　　「現在這麼熱，可以吃羊肉嗎？」Emma問。

 

　　「夏至以後，表面上陽氣在減少，其實只是減少陽氣的釋放，轉入收藏。所以這時要溫養耗散的陽氣，補益不足的精血，讓我們安穩的進入下半年。當歸生薑羊肉湯，記載在東漢時期的傷寒雜病論一書，是一道名方，有溫中養血，祛寒止痛的功用。當歸性溫、味甘、辛，歸肝、心、脾經，有補血、活血、調經、止痛、潤腸功效。生薑性溫、味辛，歸肺、脾、胃經，能發汗解表、溫中止嘔、溫肺止咳。羊肉性溫、味甘，歸脾、腎經，能補體虛、祛寒冷、溫補氣血。
在這個基礎上加合桃和益智仁，加強補腎和潛藏陽氣的作用。合桃性溫、味甘，入肺、腎、大腸經，有補腎強腰、溫肺定喘、潤腸通便作用。益智仁性溫，味辛，入脾、腎經，可溫脾開胃、暖腎固精。」我說。

 

　　「那我就去買羊肉，煲夏至湯給家人喝。」Emma說。

 

　　「既然要叮護陽氣，我們就不應吃喝生冷，夏天胃相對是寒的，沒有冬天的消化力那麼強，喝冷飲吃生冷食物，直接傷害脾胃。現在病人大多伴有大便溏瀉症狀。我們還要早點入睡，不要耗散陽氣。除了夏至湯，七月的三伏天天灸都能冬病夏治的。」我說。

 

下頁即睇「加味當歸生薑羊肉湯」點煲

 

 

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