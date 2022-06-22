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22/06/2022

回歸25周年｜港鐵推「一拍有獎」抽獎活動！一連三星期！送全年免費車票、電子禮券共75,000份獎品！幾時開始？點樣參加？

#港鐵 #回歸 #著數 #回歸25周年 #抽獎 #香港回歸 #電子禮券 #免費車票
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　為慶祝香港回歸25周年，港鐵宣布推出「一拍有獎」抽獎活動，由6月28日星期二起，一連三個星期送出合共75,000份獎品！想知有乜獎品？點樣參加？即睇！

 

　　「一拍有獎」抽獎活動將會透過MTR Mobile手機應用程式舉行，每輪抽獎將分別送出25,000份獎品，包括25份港鐵全年免費車票、5,000份港鐵免費本地單程車程、2,000份港鐵商場港幣50元電子禮券、2,000份港鐵車站商店港幣20元電子禮券，以及15,975份港鐵港幣10元車費折扣優惠！三個星期將合共送出75,000份獎品！

 

（截圖自港鐵網頁）

 

即睇抽獎詳情及參加方法：

抽獎日期：6月28日、7月5日、7月12日（一連三個星期二）

抽獎時間：2pm／4pm

 

（截圖自港鐵網頁）

 

步驟一：登記MTR Mobile（下載

步驟二：登入後，透過「我的獎賞」進入抽獎頁面

步驟三：按金色按鈕「立刻抽獎」

 

　　每個登記用戶於每個抽奬日內可抽獎一次，並於整個抽獎期內限得獎一次。如果抽中獎品，得獎結果會即時於頁面公布，未能得獎的用戶亦會獲得100 MTR分以示感謝參與，並可繼續參加下次抽獎！

 

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