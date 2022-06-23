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23/06/2022

元天屯供電仍不穩 中電籲節約用電減負荷 政府責成3日內交初步報告

#電纜橋 #停電 #中電
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　　【晴報專訊】中電位於元朗的一條電纜橋前晚起火燒至斷裂，導致元朗、天水圍和屯門大範圍停電，經搶修和調配電力供應後，昨晨約8時全面恢復供電，但中電強調復修工作未完，未來數日供電仍會不穩，籲市民節約用電，減少電力負荷。

 

　　受停電影響，區內14間學校昨停課；有居民批評當局沒提供應急物資，亦有人湧到商場為手機充電。政府稱已責成中電3日內提交初步報告，又指暫無迹象顯示有人刻意破壞設施。

 

涉事橋內有3組各供電132千伏的電纜，全部同時出事，電錶房內部幾乎全毀（見圖）。

 

　　涉事電纜橋橋身昨仍倒塌在明渠上，電錶房內部幾乎全毀。中電輸電及供電業務部高級總監張寶中稱，涉事橋內有3組各供電132千伏的電纜，過去即使1條失靈也有2條作後備，形容3組電纜同時出事屬罕見，也導致恢復電力有難度，首要工作是盡快加強供電可靠性。

 

環境局副局長謝展寰昨日到場視察

 

　　中電企業發展總裁莊偉茵指，未來數日個別住戶供電可能仍不穩定，籲居民節約用電、減少電力負荷以盡快完成復修工作，現時不會揣測事故原因。環境局副局長謝展寰稱，已責成中電3日內提交初步報告，兩周內提交詳細報告，包括如何防止事件重演。

 

天水圍14校受影響停課

 

　　停電影響區內約16萬居民，天水圍昨有14間中小學和幼稚園須停課，前晚開放的2間臨時庇護中心有數十名居民暫住。部分居民昨到附近公園乘涼，有人稱家中沒風扇和冷氣，悶熱難耐；有人則因手機沒電，未能掃描「安心出行」，無法入食肆進餐，故不少人湧到商場為手機充電。數碼通昨於4間屯門和元朗分店借出額外流動充電器供客戶借用；中國移動亦容許客戶於天水圍及元朗的分店使用免費充電服務。

 

　　居民錢小姐說，事發後政府沒及時通知市民，又無提供應急物資，昨早上學時間亦未有提早宣布部分學校停課，令不少家長及學生白行一趟。曾太亦稱因停電令手機網絡失效，要親友致電家中電話才知悉大停電，認為中電應就事件負責及作賠償。

 

　　本身是中電高級顧問的選委界立法會議員陳紹雄指，電纜橋屬30年前的建築，未到老化，過去中電亦為設備定期做老化管理；電力系統亦有故障預測，如因電力需求過大超出負荷，系統會有警報，故今次需要調查事故原因。

 

　　工程師學會電機界別顧問小組主席勞偉籌估計，電纜起火可能有不同原因，如電壓、電流過大或電阻異常，不排除2條電纜之間的接駁點出現異常令電阻不停上升，導致兩側有更多熱能湧出而起火，又估計鋪設臨時供電系統最快要兩至三日，如要修復整條電纜橋最長可達半年。保安局局長鄧炳強表示，初步沒迹象顯示有人進入刻意破壞，消防處亦稱火警原因無可疑。

 

屯院病人轉博愛 緊急手術順利完成

 

何婉霞指博愛醫院其他手術不受影響（資料圖片）

 

　　醫管局總行政經理何婉霞昨稱，一名病人因停電須由屯門醫院轉送博愛醫院做緊急手術，已順利完成，目前情況穩定。她強調停電時病人未開始手術，且是謹慎起見才轉院，博愛醫院其他手術未受影響；她又謂，新界西聯網後備電力系統在前晚供電不穩後已自動啟動，昨晨各院運作正常。

 

　　另外，昨有議員及居民質疑當局沒使用緊急警示系統通知市民停電，謝展寰和鄧炳強均表示，如事件與全港市民有關，政府才會使用系統，因今次只屬局部範圍停電故未有使用。

 

 

轉載自: 晴報

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