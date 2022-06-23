林作求驗陳凱琳細佬DNA 鄭嘉穎懶理︰咁無聊唔回應

【晴報專訊】陳凱琳（Grace）的龍鳳胎弟弟Derek日前被擺上枱，林作以公義為名揚言出100萬元，要求陳爸爸與Derek驗DNA證父子關係。昨日林作更公開指Grace家姐Joyce嫌他出手低，鬧劇沒完沒了。昨晚Grace老公鄭嘉穎現身新戲首映，霸氣回應︰「佢（林作）目的係點大家好清楚，咁無聊嘅嘢，唔回應係最好嘅回應。」拒絕助長抽水行為。

陳凱琳細佬Derek因膚色輪廓似混血兒，被指跟父母外貌完全不像；陳媽媽曾解釋因家族有馬來西亞血統兼擁有亞裔容貌，而Derek喜歡戶外活動，加上在加拿大成長，當地食物有較多荷爾蒙所致。Derek日前分享父子溫馨合照，惹來林作在FB公然向Derek挑機：「你一條毛畀我，同埋你老豆一條毛。如果DNA比照證實你哋係父子，我畀100萬你。」昨日他再上載Grace家姐Joyce的私人FB截圖，指Joyce嫌100萬太少；他更揚言會找林媽媽「科水」，加碼要求Derek及陳爸爸驗DNA。

Derek上載父子溫馨合照卻變網上熱話，認真無辜。（IG圖片）

林作要求陳氏父子證血緣關係。（資料圖片）

Grace姊弟開心慶生





Grace與嘉穎與以紅色情侶裝開派對，壽星女笑到見牙唔見眼。（IG截圖）



鄭嘉穎透露今晚與太太撐枱腳食飯慶生。

至於今日踏入31歲的Grace，前晚先與老公鄭嘉穎及好友龔嘉欣等開生日派對；昨晚兩姊弟則與陳爸爸食飯及切蛋糕慶祝，懶理被林作擺上枱。嘉穎昨晚出席主演新片《焚身》首映禮時，問林作挑機可有影響太太心情？他說：「點解會破壞心情，當事人都無受影響。（Grace無受影響？）無，我知道嘅全部都好正常。（Joyce嫌100萬太少？）呢啲係個人觀感。（林作搵母親加碼？）本人覺得佢（林作）目的係點，大家都好清楚，咁無聊嘅嘢，唔回應係最好嘅回應。你問我100次都係咁答，講一句佢又講十句，沒完沒了。（無風起浪？）大家自有觀感，一定唔會影響心情。」