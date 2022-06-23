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23/06/2022

為自己臉上貼金只成笑柄

#林鄭月娥 #臉上貼金
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

    論盡中港台

    本欄隔周四更新

　　現任香港特首林鄭月娥的在任時間不到10天，7月1日開始，便有新的特首和新的班子上場。她這五年管治香港，成績如何，是功是過，見仁見智，褒貶不一。而無論如何，她是個極能幹的女性，從任職政務官開始，扶搖直上，官運亨通，最後成為香港最高領導人，若沒有足夠魄力，怎能夠有此崇高地位？即使認為她無功，也不得不承認她有勞，這五年來，市民絕少見她偷懶，夙夜匪懈，既能盡心，也能盡力。當然，她是否得到市民支持，民意認可，是另一回事。

 

（資料圖片）

 

　　總結林鄭月娥這五年的管治，她也有一番自我表述。最近她出席最後一次立法會答問會，在開場白總結任內工作，慨嘆過去五年驚濤駭浪，值得回顧太多，並且憶述自己2017年就任，政治局面劍拔弩張，是前一年立法會選舉結果所建立，縱使議會政治化，該兩年的施政報告致謝動議都在分組點票獲通過。

 

　　不過，2019年修訂《逃犯條例》觸發政治風波，令林鄭月娥有深刻體會。她指當時是回歸後最嚴峻的局面，推動她勇往直前、無畏無懼的是一份強烈的歷史使命感及時代責任感，儘管社會評價不一，但她認為自己交出一份無愧於自己的成績表。她更表示，不曾後悔出任特首，令自己熬過那段日子是性格，「有人形容過我，愈困難的事就愈興奮」，中央的支持是「好大的底氣」，當時中央循循囑咐她「不用驚」。

 

　　林鄭月娥又強調自己無一刻想過辭職，認為做人要「有始有終」，自己當選特首曾承諾「會陪伴香港市民走這段路」，因此無理由臨陣退縮，「這條路是直是彎都要繼續走下去」。

 

　　這番表述，最令人礙耳的是她認為這五年來的管治，已交出一份無愧於自己的成績表。她當然有權這樣說，也的確可以有這樣的自我評價，這叫做「自我感覺良好」，但最好是說給自己聽，甚至可以說給丈夫或兒子聽，以至親朋戚友聽，但公開表述，就難免有自吹自擂之嫌了。

 

　　歷史上，自吹自擂的人往往威風掃地。誠然，每個人都有表現欲，但當表現欲過火，妄自尊大地自吹自擂，只會令人產生反感。中國人一向反對王婆賣瓜式的自吹自擂，中國文化講求自我謙虛甚至自我否定。做人要謙遜，切戒驕傲。中國傳統，不會自誇，而是謙稱自己是愚是鄙是拙，故有所謂愚見、鄙見、拙筆、拙著；謙稱自己的妻子是拙荊、賤內、內子；自己的兒女是犬子、犬女；自己的弟妹是舍弟、舍妹；謙稱自己或自己的事物不好，如敝人、敝姓，謙稱自己是僕，可為對方效勞；謙稱自己的住處是寒舍、敝舍。讀書人的自謙詞有小生、晚生、後學；或自稱不才、不肖等。甚至古代帝王，其自謙詞有朕、孤、寡等。

 

　　所以當特首林鄭月娥自誇她「已交出一份無愧於自己的成績表」，令人懷疑她的國民教育是不合格的。這是中國諺語所說的「往自己臉上貼金」，而往自己臉上貼金的人只懂沾沾自喜，可惜得不到市民的認同，反而惹人討厭。金是別人貼的，不是自己貼的，自己讚自己只成笑柄。若反過來自責，說自己離任後會「閉門靜思己過」，說不定會有同情分，甚至歷史留名！

 

 

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