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23/06/2022

網店、實體店爭生意！OMO將成另一大趨勢？開網店創業宜藉「三流」穩營運！

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　　疫情帶動網購商機，不少港人選擇在疫下開網店，冀能從逆市中創出新財路。但隨疫情緩和，線下零售逐漸復甦，網店或面臨與線下店家「爭生意」的情況。

 

SHOPLINE香港區副總經理趙公亮稱，OMO將成另一大趨勢，網店亦可從市集著手發展線下業務。（受訪者提供圖片）

 

　　網店平台SHOPLINE香港區副總經理趙公亮，以及專售兒童教具的網店創辦人Samantha，分享疫下開網店的心得，並分析疫後網店OMO（Online merge Offline）趨勢。

 

　　趙公亮表示，去年單是在該平店註冊的香港商戶，比疫情前增長125%。網店類別亦更多元化，從常見的生活起居產品，甚至服務業或旅遊業，都會開設網店。

 

宜注重 「引流資金流物流」

 

　　他指，網上商機大，競爭亦大，有意開網店的人士，需注意「三流」，即「引流、資金流、物流」。店主需設法將其支持者成為客人，視為「引流」；為已下單的客人提供可靠且方便的付款方式，穩定網店資金流；並使用有效率的物流。

 

網店下午茶媽媽創辦人Samantha指，疫下創業需按各種突如其來的營商狀況，迅速作出反應。（受訪者提供圖片）

 

　　曾於Google及Amazon任職產品經理的Samantha，亦分享開設網店下午茶媽媽的心得，建議店主在開設網店後，先管理好定單和物流安排。待網店運作順暢，便可著手控制成本，及發展網店的核心競爭力。

 

　　雖然於國際企業工作令Samantha更了解電商運作，但她明言，疫下創業需要面對更多突如其來的挑戰。店主除了要有堅強意志外，反應亦要迅速。

 

　　她分享自身經歷指，疫下運輸難預料，有不少貨品在生產後都無法運抵港。有見及此，她設計了一本繪本，並安排於本港印刷，免去產品因船期延誤而缺貨的問題。

 

　　網店走過疫情後，亦要面對實體零售帶來的競爭。趙公亮直言，實體零售不會被網購取代，但線上線下業務不是對立。疫情過後，OMO將會成為另一重大走勢。網店可嘗試從市集或期間限定店（Pop-up Store）入手，摸索合適的線下市場。

 

線下市場投資增 慎選開店地區

 

　　正將網店業務帶到線下的Samantha補充指，近年不少有實體零售店的大企業會主動與網店合作，其網店亦有與出版社合作和參加書展。惟線下市場需投放更多資金，如租金、更多物流費用，店家可多留意店舖所在地區和當區消費者是否自身的目標受眾，以免無法回本。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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