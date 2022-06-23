泰國催淚炸雞廣告！Deepfake技術讓女主角與聽障母親重聚！科技改善生活，還可彌補人生遺憾？

近期熱爆韓劇中有一金句：「 人生在世，不可能凡事都如你所願，這就是人生。」年紀愈大愈明白到，人生，總是有遺憾的。

友人年青時勤奮工作，白手興家創業，做出好成績，公司被大集團收購，名成利就，是人生勝利組。然而他在搏殺時期，太專注事業，忽略了身體，有一次內耳受到感染，由於延誤就醫，失去大部分聽力，近期情況更惡化，就連助聽器也幫不了。

他長袖善舞，相識滿天下，喜與朋友共聚，談天說地。如今在聚會中，朋友們大部分的對話也聽不到，難免感到失落。就連至愛的音樂，聽起來也是殘缺不全。幸好他性格樂觀，沒有怨天尤人，他說，有遺憾，人生才完美。

談及失聰，近期看到一支泰國催淚廣告，故事講述女主角的父母乃聽障人士，母親已經過世。她透過 Deepfake（深偽技術 ），利用人工智能將母親的圖像合成，二人得以在虛擬世界中重聚，讓她可以用手語表達對母親的愛意及思念。

（影片截圖）

（影片截圖）

現代科技，不但可改善我們的生活，更彌補了人生的遺憾。

泰國炸雞廣告：