國策扶持汽車業　汽車相關股點揀好？二線、細價股輪住炒　預示大市升浪近尾聲？

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

聯儲局主席鮑威爾承認大幅加息可能會導致經濟衰退，但美國財長耶倫指通脹與就業可並存，經濟衰退並非無可避免，兩者的講法有沒有衝突？國務院總理李克強再推「促消費」政策，最新提到要提振二手車市場，刺激汽車相關股上漲。專家教你部署4S、汽車零部件股！資金輪動不同板塊，教育、煤炭、內房板塊中細價股突圍而出，預示投資環境改變，後市宜謹慎部署？

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