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23/06/2022

【FOCUS】鮑公放鷹債市懶理　何時轉軚有跡可尋

#衰退 #加息 #軟著陸 #鮑威爾
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　　當信譽幾乎消失殆盡，加上衰退預言者的名單愈來愈長，聯儲主席鮑威爾最新「不排除」加息100點的出口術，也難再擊起債市漣漪；上周受「75點」刺激直逼3.5%的十年期收益率，急回至3.15%附近。從招聘市場到家庭儲蓄，從零售銷售到銅金比率，都指向三個字－－起風了。

 

首次明確加息可能導致衰退

 

　　遭高通脹逼到牆角的鮑威爾，周三(22日)赴參議院銀行委員會聽證會作證，再被一班議員窮追猛打。一邊是民主黨議員質疑加息難以降低汽油、食品價格，警告他「在把美國經濟推落懸崖前三思」；另一邊是共和黨議員質疑他太遲行動，「如果通脹得不到控制，你就要承擔責任。」

 

　　後有通脹烈火，前有衰退深淵，鮑威爾怎麼辦？最好的姿態或是放低身段。他首次明確承認，「我們絕不希望看到這種結果(衰退)，但肯定有此可能(it’s certainly a possibility)」。而相比3月俄烏戰爭爆發初期時對議員聲稱，「實現所謂軟著陸的可能性要大於不能實現」，他昨日的口徑已改為，「過去幾個月的事令我們更難實現期望的目標」。

 

 

　　儘管如此，他仍堅稱，在真正看到通脹降溫之前需要繼續加息，甚至指「would not take any specific size of rate hike off the table」，暗示可能一次加息100點。但聽多了「狼來了」的債市對此不再買帳，十年期收益率跌至兩周最低，12月及明年2月加息的可能性正迅速降溫。

 

實際時薪負增長，招聘降溫

 

　　何解？看看聯儲自己人、高級經濟學家Michael Kiley的最新論文，指美國未來四季發生衰退的可能性略高於50%，未來兩年則為三分之二；費城聯儲行長Patrick Harker、前紐約聯儲主席William Dudley則分別指將有數個季度的負增長、衰退不可避免。

 

　　預警衰退風險的長長名單中，還包括「末日博士」魯比尼、前財長薩默思、特斯拉執行長馬斯克，機構則包括野村、高盛、德銀、摩通等。

 

　　有何理據？除了早前的美國人儲蓄率跌至4.4%的2008年9月以來最低、5月零售銷售意外轉跌，更悲觀的信號來自看似強勁的勞動力市場；美國勞工統計局最新數據顯示，美國實際平均時薪過去一年下降3%，愈來愈多企業向不久前招聘的員工撤回工作機會。此外，原油、鐵礦石、銅等價格正齊轉向，若參考傳統的銅金比率，十年期美債收益率還將下行。

 

　　目前，市場仍預期聯邦基金利率年底將達3.5%水平，但對於明年2月繼續加息的可能正迅速降溫。揮動加息長矛、面對衰退風車的鮑威爾會堅持到幾時？回想他從去年堅決支持1.9萬億美元紓困法案，到昨日指「評判(法案)不是我們的工作」，下一次轉軚還遠嗎？

 

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