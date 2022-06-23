放假仍收到工作訊息？揀一匹冰島駿馬幫你用「亂碼」覆email擊退煩人老闆同事！呢個服務你敢唔敢用？

對於打工仔來說，放假先嚟落雨都不算慘，最怕的是手機不斷彈出工作email的通知，瞬間破壞好心情！放假不想被打擾可以點做？冰島最近就推出一個搞鬼的解決方法，由冰島的駿馬來幫打工仔覆email！想知馬仔點幫到手？即睇！

（圖片來源︰Inspired by Iceland Facebook）

使用方法很簡單，只要到活動網站揀一匹你心水的馬，之後就可以輸入姓名、email和休假結束日即可。大家送出申請後，便會收到一段訊息表示你不在辦公室，所有電子郵件都會交由馬來回信，當然最後都會提及復工的日子。別看駿馬打出來都是一堆亂碼「JJJJJJJJJJJ」、「wFhxaqjnz」，從官網的介紹片段看到，團隊特意製作出一個巨型鍵盤，再訓練馬打字，認真得來又帶點搞笑！不過，香港大部分企業都走傳統路線，你又敢唔敢用呢個服務？

據官網介紹，目前有3匹馬提供回信的服務，分別有打字速度快，但有機會打瞌睡的啡馬，自信滿滿兼有效率的白馬，以及友善、有充足訓練以回覆工作訊息的混色馬。你又會揀邊隻馬呢？

有網民就說，其實家中的「主子」——貓都提供到呢項服務！

（官網截圖）