  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

23/06/2022

放假仍收到工作訊息？揀一匹冰島駿馬幫你用「亂碼」覆email擊退煩人老闆同事！呢個服務你敢唔敢用？

#打工仔 #冰島 #放假 #覆email #馬 #工作 #職場 #上班族
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　對於打工仔來說，放假先嚟落雨都不算慘，最怕的是手機不斷彈出工作email的通知，瞬間破壞好心情！放假不想被打擾可以點做？冰島最近就推出一個搞鬼的解決方法，由冰島的駿馬來幫打工仔覆email！想知馬仔點幫到手？即睇！

 

（圖片來源︰Inspired by Iceland Facebook）

 

　　使用方法很簡單，只要到活動網站揀一匹你心水的馬，之後就可以輸入姓名、email和休假結束日即可。大家送出申請後，便會收到一段訊息表示你不在辦公室，所有電子郵件都會交由馬來回信，當然最後都會提及復工的日子。別看駿馬打出來都是一堆亂碼「JJJJJJJJJJJ」、「wFhxaqjnz」，從官網的介紹片段看到，團隊特意製作出一個巨型鍵盤，再訓練馬打字，認真得來又帶點搞笑！不過，香港大部分企業都走傳統路線，你又敢唔敢用呢個服務？

 

 

　　據官網介紹，目前有3匹馬提供回信的服務，分別有打字速度快，但有機會打瞌睡的啡馬，自信滿滿兼有效率的白馬，以及友善、有充足訓練以回覆工作訊息的混色馬。你又會揀邊隻馬呢？

 

 

有網民就說，其實家中的「主子」——貓都提供到呢項服務！

（官網截圖）

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #冰島 #放假 #覆email #馬 #工作 #職場 #上班族

更多職場文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk