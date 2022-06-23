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23/06/2022

點解蔬果要連皮食？內有一抗氧化物質可抗炎、降血壓、紓緩敏感！應該食哪些蔬果的皮和衣？

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    曾欣欣

    鍾情Superfoods超級食物，以廚房做Playground！加拿大註冊營養師、代言人、5書作者，最新著作《就這樣EatClean減脂》。

    欣欣食乜嘢

    本欄逢週四更新

　　營養師又好，長輩又好，為何他們經常叫人食蔬果要食皮？

 

　　你可能會想，利腸纖維一定是原因。

 

（圖片由作者提供）

 

　　其實，是因為槲皮素。

 

　　槲皮素，屬於多酚的一種，是抗氧化物質。負責中和導致細胞損傷的自由基，減少細胞損害及多項慢性疾病例如心臟病、糖尿病及癌症。

 

　　槲皮素常見於天然植物性食物，含量最豐富特別存於外層或果皮中。在我們的飲食中，水果及蔬菜都是主要槲皮素來源；含量最高包括

 

　　‧橙、柑、西柚等

　　‧洋葱

　　‧蘋果

　　‧西蘭花、羽衣甘藍

　　‧車厘子

　　‧藍莓、黑莓

　　‧提子

　　‧茶葉及咖啡

　　‧紅酒

 

槲皮素之三大潛在益處

 

　　槲皮素像其他多酚一樣，並沒有每天建議分量。暫時的研究多數是試管或動物性，人類實驗比較少。相信將來我們對此抗氧化物質會有更大的認識。

 

1. 抗炎

 

　　之前一個小型研究，有50位患有類風濕性關節炎的女士參與。每天服用500毫克槲皮素連續八星期，關節腫痛及僵硬感覺明顯減少；另外她們的炎症指數也降低。

 

2. 降血壓

 

　　曾經有試管研究指出，槲皮素有放鬆血管的能力。因此之後有幾項小型動物及人類研究，都是去探測槲皮素是否有能力降低血壓。終於在2016年，歐洲多間大學聯合審視之前過去9項人類研究，綜合所有數據發現，每天服用500毫克槲皮素補充劑，有效降低上壓及下壓。然而即使有9項研究證實，這個數目並不算多，不可總括建議槲皮素一定可以對所有高血壓患者有幫助；希望將來有更大型研究去臨床實測。

 

3. 紓緩過敏症狀

 

　　槲皮素的抗炎特性，有可能紓緩過敏症狀。有多項試管及動物研究指出，槲皮素或可能抑壓促炎物質，尤其是引起常見敏感症狀例如痕癢、流眼水及鼻水、敏感腫脹的組胺。可是暫未有人類研究指出服用或進食槲皮素是否一樣有效。

 

應否服用槲皮素補充劑？

 

　　以暫時的研究結果來說，服用補充劑的效用暫未能確定；不過則顯示槲皮素補充劑屬安全的。之前美國研究人員根據飲食數據，估計每人每天大約從天然蔬果及其他植物食物中攝取10至100毫克的槲皮素。由於並沒有每天建議分量，所以唯一可以建議，就是吃多些蔬果，盡量不要切皮或搣走「衣」，去增加攝取量。

 

 

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