抗變種！努力做好防疫

兩周前，筆者還希望「堅壁清野」，助滅新冠，但近日疫情勢頭實在不妙，也「不以人的意志為轉移」，香港乃至全球不少國家都出現疫情反彈，而Omicron BA.4和BA.5變種病毒，亦已在不少國家漸成氣候。

香港昨新增1,323宗本地個案，對比兩周前每天500多宗，又已增逾倍，更不要說與之前較穩定時每天200至300宗相比。雖然昨只新增一宗懷疑Omicron BA.4或BA.5個案，但它們正是目前環球疫情反彈的推手，現時不少國家可能正預演著香港未來3個月至半年的疫情發展，星火燎原，防疫抗疫，絕不可掉以輕心。

要驚BA.4、BA.5

《英國醫學期刊》最新發表的文章警告，Omicron變種正在英國驅動新一輪感染潮，而亞洲也面臨較大的風險，新加坡、印尼相繼表示，今年夏天或秋天將出現新一波BA.4、BA.5疫情；印度孟買的檢測陽性比率高達13.88%，接近印度平均水平的3倍。

對Omicron猶有餘悸，我們為甚麼又要驚Omicron BA.4或BA.5變種病毒了? 因為與其他病毒一樣，Omicron變了種就更惡囉！目前我們對它們所知並不多，因為全球首個Omicron BA.4變異株最早是今年1月才於南非驗到，而BA.5也是稍遲於2月底才在南非發現的，病毒新貴，的確較為神秘。

狡猾變種避攻擊

不過，這兩個變種病毒的刺突蛋白有類似的F486V變異，同時也攜帶L452R變異，令醫學界難免對其免疫逃逸能力和致病性有雙重擔憂。北京大學生物醫學前沿創新中心（BIOPIC）聯合北大、中科院、中國食品藥品檢定研究院、南開大學上周末在《自然》期刊上發表的論文就顯示，Omicron BA.4、BA.5呈現出更強的免疫逃逸能力，這與另外兩個國際頂級權威醫學研究的結論相同。

「免疫逃逸」是病毒對人體免疫系統攻擊的逃避，若病毒可成功迴避免疫系統的攻擊，就會增加我們半年內再受感染Omicron的機會，也即是「中完可以再中」，所以要格外留神。

（iStock圖片）

英國統計署的數據顯示，上周英國新冠確診人數較前一周激增43%。英國這一輪疫情較令人憂慮的是較年長的人群感染數據上升，尤其是50-59歲這個年齡層未接種加強針的人。

倫敦大學瑪利皇后學院資深講師Deepti Gurdasani稱，目前很難預測英國這一輪疫情會有多厲害，但目前較高的感染基線繼續抬升，將會導致醫療系統更難提供安全和緊急的醫療服務，可能會帶來更高水平的新冠後遺症。

以色列重新戒備

由於Omicron BA.4和BA.5的傳播速度更快，即使是全球人均接種新冠疫苗數量最高的以色列，也警告 : 新一輪疫情可能已經來了！6月20日，以色列新增13,929個案，與5月下旬相比，激增6倍（596%）！近一半個案帶BA.5病毒，住院人數正在增加，可見BA.5已經在當地全面擴散，並成為當地最主流病毒（見圖）。

以色列在這一波疫情早期，尚未對大型集會施加限制，到現在才考慮在室內的公共空間，重新規定民眾佩戴口罩。以色列專家還建議，為老年人和免疫功能低的人，接種第5針疫苗，是後知後覺，還是多此一舉？

面對BA.4和BA.5來勢洶洶，並開始在全球肆虐，我們要特別注意它們的致病性。日本熊本大學、東京大學、東京公共衞生研究院等機構在上月底的研究顯示，在動物活體實驗中，倉鼠感染BA.4和BA.5後，肺部的病毒載量更大，顯示病毒在倉鼠肺部的擴散有可能高於Omicron其他變種病毒。

一個值得擔憂的地方是，香港現正逐步開放，而夏季又是出遊、留學生回港放暑假的高峰期，這會……

專家認為，要預防Omicron BA.4或BA.5，還是：繼續戴好口罩，減少不必要的室內聚集；消毒、隔離等方法，仍較有效。至於接種3劑疫苗，仍是預防重症最有效的方法。在出現有關症狀時，要第一時間做快速測試或核酸檢測。

全球人均接種新冠疫苗數量最高的以色列，6月疫情反彈走勢凌厲。

（圖片來源：金融界：全球緊張！多國拉響警報，新一輪感染浪潮來了！權威期刊：免疫逃逸能力更強！英國突發大罷工）

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