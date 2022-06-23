  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康快車
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

23/06/2022

抗變種！努力做好防疫

#防疫 #以色列 #BA.4 #免疫系統 #英國疫情 #新型肺炎 #免疫逃逸 #新冠肺炎 #BA.5 #加強劑 #疫苗 #變異株 #打針 #感染潮 #變種 #Omicron #疫情 #抗疫
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 石鏡泉、吳國雄

　　兩周前，筆者還希望「堅壁清野」，助滅新冠，但近日疫情勢頭實在不妙，也「不以人的意志為轉移」，香港乃至全球不少國家都出現疫情反彈，而Omicron BA.4和BA.5變種病毒，亦已在不少國家漸成氣候。

 

　　香港昨新增1,323宗本地個案，對比兩周前每天500多宗，又已增逾倍，更不要說與之前較穩定時每天200至300宗相比。雖然昨只新增一宗懷疑Omicron BA.4或BA.5個案，但它們正是目前環球疫情反彈的推手，現時不少國家可能正預演著香港未來3個月至半年的疫情發展，星火燎原，防疫抗疫，絕不可掉以輕心。

 

要驚BA.4、BA.5

 

　　《英國醫學期刊》最新發表的文章警告，Omicron變種正在英國驅動新一輪感染潮，而亞洲也面臨較大的風險，新加坡、印尼相繼表示，今年夏天或秋天將出現新一波BA.4、BA.5疫情；印度孟買的檢測陽性比率高達13.88%，接近印度平均水平的3倍。

 

　　對Omicron猶有餘悸，我們為甚麼又要驚Omicron BA.4或BA.5變種病毒了? 因為與其他病毒一樣，Omicron變了種就更惡囉！目前我們對它們所知並不多，因為全球首個Omicron BA.4變異株最早是今年1月才於南非驗到，而BA.5也是稍遲於2月底才在南非發現的，病毒新貴，的確較為神秘。

 

狡猾變種避攻擊

 

　　不過，這兩個變種病毒的刺突蛋白有類似的F486V變異，同時也攜帶L452R變異，令醫學界難免對其免疫逃逸能力和致病性有雙重擔憂。北京大學生物醫學前沿創新中心（BIOPIC）聯合北大、中科院、中國食品藥品檢定研究院、南開大學上周末在《自然》期刊上發表的論文就顯示，Omicron BA.4、BA.5呈現出更強的免疫逃逸能力，這與另外兩個國際頂級權威醫學研究的結論相同。

 

　　「免疫逃逸」是病毒對人體免疫系統攻擊的逃避，若病毒可成功迴避免疫系統的攻擊，就會增加我們半年內再受感染Omicron的機會，也即是「中完可以再中」，所以要格外留神。

 

（iStock圖片）

 

　　英國統計署的數據顯示，上周英國新冠確診人數較前一周激增43%。英國這一輪疫情較令人憂慮的是較年長的人群感染數據上升，尤其是50-59歲這個年齡層未接種加強針的人。

 

　　倫敦大學瑪利皇后學院資深講師Deepti Gurdasani稱，目前很難預測英國這一輪疫情會有多厲害，但目前較高的感染基線繼續抬升，將會導致醫療系統更難提供安全和緊急的醫療服務，可能會帶來更高水平的新冠後遺症。

 

以色列重新戒備

 

　　由於Omicron BA.4和BA.5的傳播速度更快，即使是全球人均接種新冠疫苗數量最高的以色列，也警告 : 新一輪疫情可能已經來了！6月20日，以色列新增13,929個案，與5月下旬相比，激增6倍（596%）！近一半個案帶BA.5病毒，住院人數正在增加，可見BA.5已經在當地全面擴散，並成為當地最主流病毒（見圖）。

 

　　以色列在這一波疫情早期，尚未對大型集會施加限制，到現在才考慮在室內的公共空間，重新規定民眾佩戴口罩。以色列專家還建議，為老年人和免疫功能低的人，接種第5針疫苗，是後知後覺，還是多此一舉？

 

　　面對BA.4和BA.5來勢洶洶，並開始在全球肆虐，我們要特別注意它們的致病性。日本熊本大學、東京大學、東京公共衞生研究院等機構在上月底的研究顯示，在動物活體實驗中，倉鼠感染BA.4和BA.5後，肺部的病毒載量更大，顯示病毒在倉鼠肺部的擴散有可能高於Omicron其他變種病毒。

 

　　一個值得擔憂的地方是，香港現正逐步開放，而夏季又是出遊、留學生回港放暑假的高峰期，這會……

 

　　專家認為，要預防Omicron BA.4或BA.5，還是：繼續戴好口罩，減少不必要的室內聚集；消毒、隔離等方法，仍較有效。至於接種3劑疫苗，仍是預防重症最有效的方法。在出現有關症狀時，要第一時間做快速測試或核酸檢測。

 

全球人均接種新冠疫苗數量最高的以色列，6月疫情反彈走勢凌厲。

（圖片來源：金融界：全球緊張！多國拉響警報，新一輪感染浪潮來了！權威期刊：免疫逃逸能力更強！英國突發大罷工

 

本文部分圖片/影片/文字來自網絡，如涉及來源或版權問題，請聯絡本網。

本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多健康快車文章

你可能感興趣

#防疫 #以色列 #BA.4 #免疫系統 #英國疫情 #新型肺炎 #免疫逃逸 #新冠肺炎 #BA.5 #加強劑 #疫苗 #變異株 #打針 #感染潮 #變種 #Omicron #疫情 #抗疫

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk