港姐第3輪複試海外佳麗登場 「女版曾比特」Astrid順利過關

【晴報專訊】《2022香港小姐競選》昨日舉行第三輪複試，面試以來最突出的佳麗、「女版曾比特」爆炸頭Astrid順利晉級，但跟她一同參選的友人、「黑面神」錢佩函卻無得留低。另外，有五位新面孔登場，來自哈爾濱的Cynthia擁有高鼻樑最突出，但卻惹來後天加工疑雲。

「女版曾比特」Astrid展露香肩，未有回應是否天生曲髮。

來自美國的Wendy仍在求學，充滿鄰家女孩感覺。

哈爾濱佳麗Cynthia鼻樑又高又尖，成為傳媒焦點。

譚筱白我行我素，堅持穿波鞋面試。



27位佳麗昨日現身電視城參加港姐第三輪複試，當中有五位新面孔，包括四位海外佳麗陳瑞菱（Reina）、Wendy、Jane及何詩琦，以及來自哈爾濱的Cynthia。現年18歲的Wendy來自美國，穿上吊帶裙現身的她身材不俗，大曬青春氣息；而Cynthia鼻樑又高又尖，十分突出。至於髮型獨特的話題佳麗Astrid亦成功留低，穿上露肩白裙的她，看來對正式入圍信心十足。在第二輪複試上穿牛仔褲示人的「翻版舒淇」譚筱白，昨日改以鬆身格仔造型配波鞋現身，繼續以「頹look」突圍而出。



翻版朱智賢低胸搶鏡

邢慧敏表現大方自信，入圍在望。

Erika以DeepV短裙性感上陣，深明搶鏡之道。

25歲的梁超怡獲讚貌似孫藝珍，屬高質佳麗之一。



另外，一眾熱門人馬包括「連詩雅師妹」邢慧敏、「翻版孫藝珍」海外佳麗梁超怡、林俊賢女兒林卓錡、獲郭秀雲提名的梁家琪等順利入圍；貌似朱智賢的Erika昨日穿上OL斯文裙到達電視城，但會見傳媒時搖身一變，改以黑色低胸吊帶短裙亮相，十分驚喜。此外，邢慧敏被問到可有恭喜師姐連詩雅與陳家樂訂婚，她笑笑口說︰「梗係有啦。」