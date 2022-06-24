疫下飲食睡眠習慣失控 肥童逾倍增10個高小生2.4人超重

【晴報專訊】疫下港童斷續停課近450日，生活習慣改變，釀成肥胖惡果。



有調查發現，港童在疫下無論飲食、睡眠、運動等習慣「全綫失控」，致超重及肥胖比率，較疫前多達1.8倍；9至13歲的高小學生中，有高達24%肥胖，即每10人便有2.4人超重，遠高於疫前的7%。

有調查發現，港童在疫下超重及肥胖比率，較疫前多達1.8倍。（資料圖片）



中大兒科學系與香港兒科基金今年5月中至6月中進行調查，成功訪問1,439名幼稚園及小學生家長。結果發現，學童超重及肥胖比率，由疫前的4.8%急升至13.5%，升幅達1.8倍；9至13歲的高小學生中，有高達24%肥胖，即每10人便有2.4人超重，遠高於疫前的7%。



學童致肥原因與飲食及用餐習慣改變大有關係，如有70%學童進食時，會睇電視或使用電子產品，導致他們不自覺吃更多；另62%小朋友因在家隔離感無聊，以食物解悶，有59%人因吃零食太多，影響正餐胃口，但飽腹感難持續，又再吃零食填補，形成惡性循環；而小學生問題比幼稚園生更嚴重。



84%無戶外活動



香港兒科基金秘書長王曉莉指，睡眠習慣亦影響孩子進食量。調查顯示，56%因停課「晏起身」而無吃早餐，結果午餐時變得更餓，食量更大；且與疫前相比，84%兒童無戶外活動，60%人減少課餘活動，而網課讓他們更習慣用手機或平板電腦，84%人即使課餘亦用電子產品消遣，活動量更低。她坦言，臨床上見到多了2、3成胖童，有7歲男童本屬輕微偏重（約29.5公斤），疫下無運動狂吃，2年內增重23公斤，至52.5公斤，達肥胖水平，且按生長綫已較96名同齡人重。惟家長只知他發胖，未意識情況嚴重，「男童有過敏性鼻炎，體重爆升後睡眠亦受影響，若再失控或演變成睡眠窒息。」

香港兒科基金秘書長王曉莉指，睡眠習慣影響孩子食量。（受訪者提供）



家長壓力爆煲 孩子快樂劇減



調查亦發現，疫下近三分一受訪家長月入減少，惟開支大增，當中63%人購買食物開支花費更多。而經濟壓力亦使家長壓力爆煲，20%人自評以10分為滿分，壓力已達9至10分，他們的孩子快樂指數亦同跌35%，且更難適應重返校園生活，過半數小朋友會發脾氣；相較之下，壓力指數低的家長，其小孩快樂指數在疫下只跌11%，返校時僅19%人會發脾氣。整體而言，有29%小朋友稱情願上網課，22%人難每日早起，而不想回校。



團隊提醒，比起長新冠等健康威脅，疫情對兒童生活習慣影響更大，家長若注意到小朋友有壞習慣，應從速糾正，如零食選擇上可選水果、奶酪，避免以汽水、薯片滿足小朋友。她亦建議校方在復課時亦應減慢學習進度。