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27/06/2022

洪天明無床戲感失望 陳靜小心擇偶避渣男

#洪天明 #陳靜 #被消失的凶案
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　　【晴報專訊】陳靜（Dada）、洪天明及何華超主演的電影《被消失的凶案》正上映，Dada在片中跟兒子長期受何華超虐待，身心受創的她因遇見洪天明而走出陰霾。談到在戲中遭渣男家暴，現年33歲的Dada指現實中絕不容許如此悲慘的事情發生在自己身上，又笑言自己觀人於微，結識朋友十分謹慎。

 

Dada遇上洪天明，令黑暗人生出現曙光。


　　陳靜坦言拍攝《被消失的凶案》時，因施暴的負面劇情，令她飽受心理壓力，幸好沒有留下陰影。「我的性格很快忘記不開心的事情，人也樂觀，戲中的負面情緒不會影響我。」Dada表示目前單身，若將來遇到喜歡的男生不排除會閃婚，「Why not？沒有東西是不可能，我現時單身，但不心急拍拖，就算拍拖也不會公開，因為沒有這個必要，我只需要向自己交代；以前覺得公開戀情無所謂，但現在覺得是兩個人之間的事，沒必要特別講。」

何華超拍情慾戲勁辛苦

 

何華超透露角色要用三小時化特技粧，反而Dada拍攝時大多素顏上陣。

片中，何華超手執衣架向Dada施暴，令人髮指。


　　Dada笑言，現實中不擔心自己如角色一樣遇到渣男。「幸好我觀人於微，喜歡仔細觀察，這些都是做演員的特質。所以我結識朋友時，會很謹慎看對方性格，用時間慢慢認識，不會再信一見鍾情。」至於何華超在片中虐待Dada之餘，又跟梁敏儀、湯沛宜及林寶玉等有不少情慾鏡頭，艷福不淺，但他卻大呻辛苦：「我有很多愛情動作戲，雖然不是三級也沒有露點，但在現場都會裸露，我惟有用身體遮掩她們的重要部位，大家都辛苦。Dada最慘，要受我皮肉之苦，總之跟我演出的女演員都無一個有好下場。（拍攝時尷尬？）沒有，大家都是專業演員，拍攝前溝通好，不會越界，也不存在『抽水』問題。」

 

洪天明目前身在內地工作。


　　至於洪天明的角色患有類風濕關節炎及濕疹，所以他每次開工前，都要花上六至七小時化特技粧，在雙手及手肘關節加了水泡。身在內地工作的天明，日前接受本報視像訪問，他透露角色令他對相關病症有更深認知，又自爆跟Dada原本有場激烈床戲，但後來經商議後決定取消。「大家開會後，覺得這場戲不太適合這個狀態。（很失望？）是，想綵排都沒有機會，不過導演後加一個親熱鏡頭，我當然OK，可以跟靚女錫錫。」

 

轉載自: 晴報

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