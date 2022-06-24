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24/06/2022

鮑威爾認衰

#聯儲局 #鮑威爾
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　　昨日(23日)33板塊升跌情況：
　　
　　迄12:30，上升板塊：19；下跌板塊：14。
　
　　至4:30收，上升板塊：26；下跌板塊：7。
　
　　前市恒指收：21008.34。
　
　　昨市恒指收：21273；升265.53。
　
　　前市期指收：20980。
　
　　昨市期指收：21227，升247。
　
　　前市低水：28；昨市低水：47。
　
　　前市大市成交：1269.4億元。
　
　　昨市大市成交：1205.61億元，減63.76億元。
　
　　前市期指成交：101839張。
　
　　昨市期指成交：106405張，增4566張。
　
　　美周三(22日)晚，美儲局主席鮑威爾到美國會聽證會應答，提問的參議員未必滿意鮑威爾的應答，但市場已得到了個滿意應答。市場的回應是：由低位回升，雖然美股指數之後又有回下，但一度的上升已說明一切。

 


　
　　筆者昨文提出：「美儲局昨晚有嘢講，市場最想聽乜？不要講衰退不來，要講衰退會來，大家執生，這才貼地氣。此一如港財政司陳茂波，如今時叫大家買樓啦、買樓啦，你估市民會怎鬧佢：唔貼地氣。大眾很多時要「口氹」，但有些時要嚇，才叫做善體民情。」古語有：民不畏死，奈何以死畏之。今時就可改為：民不畏衰，奈何以衰畏之。大家面對現實，才可走出困局。
　
　　市場有這似不理性的反應，其實是市場已失耐性，美息遲早要加到可遏通脹時，倒不如一次加晒。引刀(加)成一快，好過鈍刀斬頭，斬極都唔斷氣，仲痛苦。鮑威爾似乎深諳此民情，從未咁鷹地講，有需要時可加息100點子。此語一出，美息立時走低，市場對明後年減息的預期立馬上升。所以不要只對市場「口氹」，有時要嚇。
　
參議員提問傻得可笑
　
　　嚇完，能否解決美國當前的高通脹，轉到衰退的困局？未必，且以該晚美議員的提問，及鮑威爾的應答來說明，所錄的是大意，未可逐字寫下。
　
　　問：現時美油企透過推高油價來賺大錢，儲局有甚麼對策使石油公司不推高油價？
　
　　答：美儲局一個職能是保持物價穩定，但無力介入個別公司運作。
　
　　筆者評：美油公司是國企？要指揮油價，白宮去做啦！美儲局何來此職權？參議員有監察美儲局之力，如監察者是白癡，鮑威爾只能喊。事實上當時鮑威爾真是幾無言，不能話這位議員白癡，只能重複講美儲局只能保持大圍物價穩定而已。白宮不去處理，油價不能下，通脹亦難下，加息都無用。
　
　　問：通脹是供需失衡，今時失衡的一個原因是供應鏈斷裂，有甚麼方法讓中國不再封城而保持供應？
　
　　答：x　x(表情)
　　 　 　o　
　　筆者評：x 　x 　　　x　x 　　x　x(表情)
　　　　　　　o 　 　　　o 　 　 　o
如我是鮑威爾，我會話：尊貴議員，叫拜登致電習近平，叫他用轟20運輸機運貨來，不然用核彈打佢天安門，好唔好呀？
　
　　再問：美儲局加息帶來衰退，以減少需求，但可否不加息，增加資源去提高供應，以應對增加了的需求？
　
　　答：^_^''(表情)
　
　　筆者評：即是不縮表，又再QE？美儲局印銀紙可以，但美儲局印不出廁紙啊！
　
　　這場聽證會，聽了兩個半小時，鮑威爾面對這班參議員主子，真是谷氣之極(從其身體語言可知)。筆者則愈聽愈有啟發，除了唓、唓、唓聲外，就十分多謝這批白癡參議員，他們提出了個美高通脹怎可以解決的問題。

 

 

 

 

 

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

 

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