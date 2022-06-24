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24/06/2022

對疫苗存疑慮，反而更關注心臟健康？本港心臟檢查個案不跌反升，揪出隱性冠心病

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　　心臟病是香港第3常見致命疾病，但受新冠疫情影響，有研究指亞洲地區心臟檢查個案大減，部分人即使有心臟病發徵狀也延遲求醫。不過，近日有研究卻發現，對疫苗接種的疑慮反而令港人對心臟健康關注增加，有專科醫生指，去年的心導管檢查及通波仔個案較前年增加1至3成，更成功偵測到不少隱性冠心病個案。

 

　　三高、肥胖者及更年期女性均屬冠心病高危人士，心臟科專科醫生陳穎思表示，相關人士若出現心臟病徵狀，宜及早求醫，醫生會根據臨床病徵評估、家族病史及高危因素等，判斷是否需接受進一步檢查。

 

　　但有研究指，受新冠疫情影響，亞洲地區的心臟檢查個案大減。因此，亞洲心血管影像學會、香港心臟專科學院及香港放射科醫學院，於今年5月以問卷訪問80名心臟科專科及46名放射科專科醫生，了解他們對去年3項心臟造影檢查的臨床觀察。

 

調查發現，港人去年多項心臟造影檢查均按年增1至3成。（冼偉倫攝）

 

接種新冠疫苗疑慮 更關注心臟健康

 

　　結果逾6成以上心臟科專科醫生稱，去年心導管檢查及通波仔個案較前年增1至3成；近7成指每月進行10次以上相關檢查及手術，有醫生最多每月做40次。而電腦掃描冠狀血管造影（CTCA）和心臟磁力共振掃描（CMR）檢查，亦增1至3成。

 

　　陳指，心臟科專科醫生轉介進行CTCA的主因為胸痛及疫苗相關；轉介進行CMR的主因則為心臟衰竭、疫苗相關及胸痛。她形容，不少病人擔心患隱性疾病，害怕接種疫苗會有嚴重副作用而檢查，亦有人接種後因緊張，總覺得心口不適而求醫，反映對新冠疫苗的疑慮，令港人對心臟健康更為關注，以致檢查個案不跌反升。

 

　　另外，有4成醫生反映逾半CTCA檢查結果異常，以血管輕度至中度阻塞較常見，但可及早用藥控制。惟約2成醫生指，逾半患者有1至2條冠狀動脈阻塞；且逾半中度至重度冠心病患者為新症。常見的CMR異常則為心肌缺血、心肌梗塞及左心室收縮功能受損。

 

 

定期量血壓驗膽固醇 及早發現問題

 

　　現年72歲、有50年煙齡的戴先生，不但患高血壓10年，近2年更有高膽固醇問題，一直服藥控制，惟去年他經常感到胸悶及氣喘，疫情下亦更重視心臟健康，知道有病徵便立即求診，並在2月進行CTCA，及早發現3條冠狀動脈均有阻塞，其中1條更有逾7成阻塞，終在5月做通波仔手術。

 

　　陳穎思建議，30歲以上的成人應定期檢查血壓及膽固醇水平，及早識別早期心臟病，並提醒病情穩定的長期病患者，接種疫苗前不用特別作檢查。

 

 

　　另外，放射科專科醫生張志偉引述英國研究指，AI技術可確保心臟造影掃描能覆蓋全心臟、協助校正運動偽影和快速準確分析掃描結果等。另外，亦可預測病人未來患心臟病的風險或病情發展，相信如可用於臨床診症，將有助醫生掌握患者病情及規劃後續治療方案。

 

轉載自: 晴報

 

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