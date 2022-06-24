25年香港政治的回顧

香港本是一個經濟城市，在四小龍中曾處於發展程度最高的位置，但回歸25年以來，卻不斷有勢力或明或暗地進行顛覆活動，經濟發展便不免被政治鬥爭所拖累。香港政治有4種主要的參與者。

反對派抗爭貪勝不知輸

第一類參與者是香港的反對派。他們中的精英分子大多對美西的形式主義民主制度缺乏批判能力，對中華文化與中國歷史一般認識膚淺，其政治理念與百多年前的「全盤西化」論者沒有本質性的分別，其政治訴求是把美西的一套政治制度移植到香港，若果此種訴求會鼓勵港獨思潮或行動，他們不但不會認為有問題，還可能甘之如飴。在行動上，他們相信只有抗爭才能改變，有風便駛盡(巾里)，貪勝不知輸，對手對他們的包容，他們會解讀為自己的節節勝利，當然不會存有感恩之心。

若論政治鬥爭的手段，他們思想倒是活躍，手法與口號層出不窮，有小聰明卻無大智慧，3年前黑暴時其領導人物以為搞亂香港便可引來西方對中國的制裁，從而中國領導人也要下台，其分析之昧於時勢，使人發笑。

反對派中的群眾，分辨是非能力之低，使人對香港教育的失敗深感驚訝。他們對世界與中國大局的發展毫無掌握，這倒不是最使人憂心的，但對身邊事實的真假卻全無科學求真的態度，卻會把他們的前途引向末路。也許香港經濟停滯，樓價卻持續高企，當中所衍生的社會矛盾是根源，但他們墮入以政治鬥爭凌駕經濟的陷阱，卻會繼續破壞經濟，引致惡性循環。

中央保一國兩制須出手

政治博弈中的第二類參與者是中國官方。中國對港一直以「一國兩制」為核心，回歸初期，對香港極為禮待，中聯辦刻意低調，迴避一切可能被認為干預特區政府施政的言行。中央對香港的種種要求，有如黃大仙般有求必應，2003年香港經濟飽受通縮之苦，中央卻對港有CEPA的優惠待遇，便是一例。

此種禮遇政策，難免引起各省市的疑問，為何有些優惠她們屢求不得，但香港如此反骨卻可輕易獲得？回歸初期，因香港這彈丸之地的GDP卻等於整個中國內地的18%，內地人民還會仰視香港，今天此情早已不再，平視或俯視香港因人而異，中央對港也不再放任，既然過去的政策出問題，「一國兩制」若不能行穩致遠，便須對港動點手術割除毒瘤，《香港國安法》正是手術的一部分。

美國及部分西方國家是香港政治的第三種玩家。美國不知哪裏來的自信，總是以為自己制度天下第一，而且相信世界若全都採納她的制度，美國的利益才能最大化。以她的模式改變香港，並不是美國追求的聖杯，改變內地才是，但攻破香港有利於攻進內地，所以美國在港有著世界最大的領事館。美國國力雖在衰落，但爛船三斤釘，中國就算不滿，美國仍可毫髮無損，只是把自己縛在戰車上的親美西反對派，卻只能坐牢的坐牢，逃亡的逃亡，躲起來的躲起來。

美西民主缺點不斷顯露

我們若然深究下去，反對派發動的政治鬥爭之所以一敗塗地，還有一個重要因素，便是香港有大量群眾並不支持他們，這些群眾可視為香港政治的第四種參與者，儘管此種參與往往是被動的。3年前的黑暴破壞香港之深，路人皆見，我遇到不少從來不關心政治的朋友，也變得怒火中燒，痛罵黑暴的倒行逆施。此種反感在黑暴平息後仍在持續發展，卻是因為有另外的重要大事在展現著，這便是美西方似在加速走向經濟衰落及政治上從神壇跌下凡間。

美西方形式主義的民主有優點也有缺點，主要優點是領導人更替相對和平，人民也以為（或誤以為）自己的一票有扭轉乾坤的能力。但近年此種制度的缺點也不斷顯露，使人大開眼界。為何美國人才濟濟，卻會選出個奇葩總統特朗普？為何英國脫歐大大不利於英國，其公投結果卻會迫使到她不得不脫歐，甚或會因此導致北愛及蘇格蘭脫離大英帝國？為何自稱以民主立國的美國是人類歷史上最好戰的國家，二次大戰以後8成的戰爭都是她所發動？為何她國內種族問題嚴重，露宿者滿街都是，槍械氾濫，卻完全無法解決？美西的雙重標準亦毫無收斂迹象，不能不使人懷疑，這個制度是否會使人失去自省能力。燈塔崩塌了，香港反對派的精神支柱也就難以發放光芒，剩下的便只是自傷自憐的怨氣而已。