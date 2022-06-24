皮脆肉嫩燒鵝推介！城中6間必吃燒鵝名店：元朗／西環人氣王、系出名門鏞記家傳手藝、老字號炭燒鵝、南華會名廚懷舊燒味、荔枝柴煙燻燒鵝

廣東燒味絕對是不少香港人的comfort food，近年食外賣食得多，米線、壽司、韓式炸雞、泰國咖喱、pizza…… 間中都會想食下燒味飯！記者作為深井人的一份子，常常被人問：「你係咪成日成燒鵝？」老實說，剛搬來的時候，真的吃不少！其實除了深井之外，香港各區都有不少燒鵝名店，大家又幫襯過幾多間呢？推介6間燒鵝正店給你，一齊感受下皮脆肉香的酥嫩滋味！

【必吃燒鵝名店】1. 油脂豐腴！每天佛山直送黑鬃鵝：天鴻

雖然近年大家才開始留意元朗的美食，但這間燒鵝專門店自2001年開幕至今，一直深受街坊歡迎，現在即使區外人都會專程入元朗吃！餐廳採用每天由佛山養殖場直送的黑鬃鵝製成燒鵝，貪其肉嫩及皮下油脂豐腴，燒出來的鵝又香又脆又多汁。燒鵝全日會分批即醃即燒，保證新鮮熱辣。餐廳更剛剛於2022米芝蓮香港必比登推介成為了新上榜的餐廳，想食就要早點去幫襯，因為每日限量供應，燒味賣完仲會提早關門！

招牌燒鵝分全隻、半隻及以不同部位發售，最搶手當然是鵝髀，睇相都感覺到皮燒得又薄又脆。

（圖片來源：B瞳．年．夢@FB）

燒鵝髀皮脆肉香，鵝飯會加點鵝油，更香口惹味。

（圖片來源：B瞳．年．夢@FB）

燒鵝每日限量供應，建議早點去幫襯。

（圖片來源：B瞳．年．夢@FB）

天鴻燒鵝

地址：元朗建業街88號仁義大廈地下D舖

電話：2474 8849

營業時間：11am-1pm、4pm-8pm

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