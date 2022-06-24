安聯基金如何派9厘息？

上日提到，市場上一隻熱賣的派息基金，安聯收益及增長基金早前傳出負面消息，主要是該基金所屬的安聯資產管理公司，早年推出的一隻「對沖基金」出事，主事人誤導投資者和隱瞞虧損數字。

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但這宗事故發生於2020年3月，只不過，經過兩年的法律程序後，到今年5月中時才有裁決，主要是罰款60億美元和禁止在美國從事資產管理工作。



我認為，這兩項懲處對安聯來說，在財政上和聲譽上當然是有打擊，但對於安聯收益及增長基金的影響，經歷了過去兩年的運作，大致上已經證明沒有問題。



即使該基金所屬的美國業務需要引入合作夥伴才可繼續運作，但實際上，該基金仍然由「原班人馬」運作，相信影響十分有限。



上次我提到，安聯收益及增長基金在2020年3月時也跟隨大市下跌，最低曾見6.68美元，但不久就隨大市回升，大約用了一年時間，便回升上「招股價」的10美元以上，直到今年初才再次跟隨美股回落。而截到6月22日的基金價格為7.89美元。



如果以年初至今計，該基金大約下跌了24 %。如果跟道指比較，該基金是跑輸的，但該基金主要持有大型科技股，因此，跟納指比較才較合理。如是的話，她是稍稍跑贏大市的（納指年初至22/6下跌約三成）。



但話得說回頭，她不是完全的美國股票基金，而是「三合一」的混合資產基金，當中三分一是企業債，另外三分一是可換股債，其餘三分一才是股票。如果只是跑贏納6個百分點，也不算太突出。



如果大家心水清，也許會問，這隻安聯收益及增長基金如果主力買科技股的話，又何來可以派9厘息（年初時只有7厘息，由於價格下跌，現價息率升至9厘）？因為大部分科技股都不派息的。



這當然是對的，根據該基金最新的月報資料，她的股票部分的股息率只有0.96%，連1%都不到。而公司債的孳息率也不過6.88%，而可換股債券的平均票面息率只有大約1.78%。將三部分息率按加權計算，平均只是3.2%的股息／利息收益，但現價要派9厘息，到底是怎樣運作？



簡單來說，這隻基金還要透過「低買高賣」股票或債券去賺取資本上的增值。另外，基金經理還需要做一些衍生工具的投資，以賺取額外回報，以維持派息。這就牽涉兩方面，一是基金經理的選股能力，以及買賣時機。如果能夠拿捏得準，低位買入，便可以賺到資本上的收益。而在衍生工具方面，當然也牽涉到精準的計算和判斷。



以上兩點都必須長時間的觀察，才可決定基金經理的能力。但到目前為止，我認為安聯收益及增長基金的成績仍然是不俗的。



談到派息，也許有人提出，聽過是會「搣本」的。如果只是從我的本金中派息給我，豈不是左袋交右袋，完全沒有得益？這個問題很有意思，值得深入探討，下次再續。