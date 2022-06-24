  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
基金債券攻略
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

24/06/2022

安聯基金如何派9厘息？

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上日提到，市場上一隻熱賣的派息基金，安聯收益及增長基金早前傳出負面消息，主要是該基金所屬的安聯資產管理公司，早年推出的一隻「對沖基金」出事，主事人誤導投資者和隱瞞虧損數字。

 

（iStock）


　　但這宗事故發生於2020年3月，只不過，經過兩年的法律程序後，到今年5月中時才有裁決，主要是罰款60億美元和禁止在美國從事資產管理工作。

　　我認為，這兩項懲處對安聯來說，在財政上和聲譽上當然是有打擊，但對於安聯收益及增長基金的影響，經歷了過去兩年的運作，大致上已經證明沒有問題。

　　即使該基金所屬的美國業務需要引入合作夥伴才可繼續運作，但實際上，該基金仍然由「原班人馬」運作，相信影響十分有限。

　　上次我提到，安聯收益及增長基金在2020年3月時也跟隨大市下跌，最低曾見6.68美元，但不久就隨大市回升，大約用了一年時間，便回升上「招股價」的10美元以上，直到今年初才再次跟隨美股回落。而截到6月22日的基金價格為7.89美元。

　　如果以年初至今計，該基金大約下跌了24 %。如果跟道指比較，該基金是跑輸的，但該基金主要持有大型科技股，因此，跟納指比較才較合理。如是的話，她是稍稍跑贏大市的（納指年初至22/6下跌約三成）。

　　但話得說回頭，她不是完全的美國股票基金，而是「三合一」的混合資產基金，當中三分一是企業債，另外三分一是可換股債，其餘三分一才是股票。如果只是跑贏納6個百分點，也不算太突出。

　　如果大家心水清，也許會問，這隻安聯收益及增長基金如果主力買科技股的話，又何來可以派9厘息（年初時只有7厘息，由於價格下跌，現價息率升至9厘）？因為大部分科技股都不派息的。

　　這當然是對的，根據該基金最新的月報資料，她的股票部分的股息率只有0.96%，連1%都不到。而公司債的孳息率也不過6.88%，而可換股債券的平均票面息率只有大約1.78%。將三部分息率按加權計算，平均只是3.2%的股息／利息收益，但現價要派9厘息，到底是怎樣運作？

　　簡單來說，這隻基金還要透過「低買高賣」股票或債券去賺取資本上的增值。另外，基金經理還需要做一些衍生工具的投資，以賺取額外回報，以維持派息。這就牽涉兩方面，一是基金經理的選股能力，以及買賣時機。如果能夠拿捏得準，低位買入，便可以賺到資本上的收益。而在衍生工具方面，當然也牽涉到精準的計算和判斷。

　　以上兩點都必須長時間的觀察，才可決定基金經理的能力。但到目前為止，我認為安聯收益及增長基金的成績仍然是不俗的。

　　談到派息，也許有人提出，聽過是會「搣本」的。如果只是從我的本金中派息給我，豈不是左袋交右袋，完全沒有得益？這個問題很有意思，值得深入探討，下次再續。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多基金債券攻略文章

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk