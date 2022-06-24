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24/06/2022

安老護理傢具都可以好潮、好有現代感？比利時傢具概念，為長者營造不一樣的生活空間

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  • 羅凱寧Stephanie

    羅凱寧Stephanie

    現為文化村董事總經理，經營專業護理安老院、長者生活社區、生活及復康用品零售批發超過12年， Stephanie在日本留學期間，受到日本介護市場及文化影響，回港後積極把日本及世界各地不同樂齡產品帶回香港市場，為安老服務業注入創新元素。

    羅女士現為香港安老服務協會執行委員及《安協薈刊》主編，同時為樂齡科技平台督導委員會增聘委員。曾獲「大灣區傑出女青年企業家獎」以及「環球老齡產業拓荒者」等殊榮，以表揚羅女士於安老業界作出的積極貢獻。

     

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    安老職人

Photo: 由作者提供

　　「比利時的安老院已不再把輪椅當作長者休息的傢具，我們採用的有輪高背椅 ── 一張個人化設計及護理功能兼備的座椅。」 2019年我與Moments Furniture 海外業務經理Marie Thevelin在新加坡的Ageing Asia 國際論壇展覽場上首次相遇，猶記得當天Marie 一邊推著鮮粉紅色的有輪高背椅，一邊講解著於比利時安老院舍的應用情況，當時我心中不禁讚嘆著 : 「這張高背椅就是我夢寐以求的長者護理傢具。」

 

從傳統走向時尚：比利時長者傢具，個人化時尚兼備

 

　　歐洲傢具一向予人時尚設計和高品質的感覺，Moments Furniture 作為一間歷史悠久的品牌也不例外，成立逾87年的Moments Furniture本為教堂製造木椅的家族生意，後來有見教會的神父和修女因為年紀漸老而產生護理上的需要，因而改為專注製造護理傢具。 時至今日， Moments Furniture 時尚又實用的長者傢具已獲得世界不同地方安老院舍及機構所採用，記得Ageing Asia 國際論壇展覽場上首次看它們的高背椅，不但顏色有別傳統，採用了鮮豔又充滿活力的顏色，更可根據用家不同需要自由配置不同的配件如背墊側墊、餐桌板、甚至鹽水架等。

 

　　由傳統走向時尚，Marie坦言過程必須透過不斷的改良與革新，所以設計師會定期蒐集用家意見，確保產品能切合用家的護理需要。「以高背椅為例，除了方便用家使用外，亦在護理人員為使用者提供護理時，更方便轉移及調較以配合不同護理需求。」的確，近年大眾對長者護理產品要求愈來愈高，除了護理需要外，亦需考量其持續性及個人化需要，長者產品的開發亦需要不停地追求創新與突破。

 

由傳統走向時尚，87年歷史的Moments Furniture 把鮮艷的顏色套用在不同的護理傢具上，置於比利時街頭一角亦毫不突兀。

 

下一頁：傢具融入安老設施，去除傳統醫療感

 

 

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