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24/06/2022

飛蚊症 | 視野有混濁黑影？經常見到浮游物？可能是飛蚊症！要看醫生嗎？有無得預防？

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Text: 盧敬欣醫生 Photo: 由作者提供

　　最近視野中出現一些浮游物？你可能患上了飛蚊症！


甚麼是飛蚊症？


　　飛蚊症的成因是眼睛內原本是透明的玻璃體出現混濁，當光線經過混濁物會打其影子投射在視網膜上，形成的黑影。當患者的眼球移動時，含有混濁物的玻璃體會隨之而流動，情況就好似在有蚊子在眼前飛舞一樣。飛蚊一般在明亮和單色的背景如藍天和白板比較顯眼，而形狀可以是線狀、點狀、網狀、蜘蛛狀等其他不規則的黑影。

 


（網上圖片）


點解會有飛蚊？


　　飛蚊最常見的成因是原發性的退化。除著年齡增長，玻璃體會慢慢萎縮及變得液化，裡面的膠原蛋白老化而變得混濁，是正常的生理退化。雖然患者會感到困擾，但大部分原發性飛蚊都不需要治療。過一段時間後，我們的大腦會慢慢適應，飛蚊會變得沒有那麼明顯。其他飛蚊症的成因包括視網膜脫落、視網膜裂孔、玻璃體發炎、玻璃體出血和眼睛外傷。如果發生這些情況，後果可大可小，嚴重可以致盲！

 


（網上圖片）


幾時需要求醫？


　　如果出現飛蚊及以下任何一個病徵，請及早向眼科醫生求助。

 

  • 飛蚊數量突然大增
  • 看見閃光
  • 喪失周邊視野
  • 視力變得模糊
  • 眼紅
  • 眼痛


　　眼科醫生一般會先用藥物放大瞳孔，再同眼底鏡詳細檢查視網膜和玻璃體。若情況嚴重如出現視網膜脫落或玻璃體出血，有機會需要做緊急手術或激光治療。

 

 


（網上圖片）


預防飛蚊小 tips

 

  • 忌煙酒：煙草和過度飲酒會誘發玻璃體提早老化和變混濁，形成飛蚊
  • 避免長時間性使用電子產品，近視深的病人會有較高的機會患上飛蚊
  • 戶外時佩戴遮擋紫外光的太陽眼鏡
  •  充足睡眠：讓眼睛有時間修復和休息

 


（網上圖片）


　　如有疑問，請即向你的家庭醫生或眼科醫生查詢。

 

盧敬欣醫生
香港大學內外全科醫學士

 

 

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