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24/06/2022

職場性騷擾｜調查揭1成受訪者2年內曾遭職場性騷擾！邊類型佔多數？性笑話都算！僱主可以點避免？

#僱主 #招聘 #性笑話 #HR #性騷擾 #職場性騷擾 #平機會 #平等機會委員會 #2021年全港性騷擾調查 #打工仔 #人力資源 #職場
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  • 邱力迅

    邱力迅

    Moovup好工速遞共同創辨人，帶領Moovup團隊透過科技實踐使命並推動社會及行業發展。Moovup好工速遞是一個前線及營運職位求職平台，希望透過為前線人員提供不同的工作機會藉此提升生活質素。邱先生擁有豐富的營運、法律及財務管理經驗，他曾任瑞銀投資銀行香港及台灣股票資本市場部執行董事、香港嘉里地產公司上海副總經理及香港司力達律師事務所律師。

     

    HR唔易做

    本欄隔周三更新

　　早前平等機會委員會（平機會）公布「2021年全港性騷擾調查」結果，發現約11.8%被訪者表示在受訪前的24個月內曾遭職場性騷擾。受到性騷擾者不限於某一性別，而最常見的職場性騷擾的形式是有關性的話題或笑話。職場性騷擾是社會問題，需要社會各持份者合作，僱主可以如何預防和處理性騷擾？

 

　　上述調查於去年展開，透過電話訪問了超過5千名18至64歲操廣東話、普通話或英語的香港居民，包括外籍家庭傭工。調查顯示，有11.8%的受訪者在訪問前24個月內曾在工作時遭到性騷擾，即每8名受訪者中便有1人受性騷擾。另外，雖然表示曾遭遇職場性騷擾的受訪者遍布各個年齡層，但調查顯示，愈年輕的受訪者有較大的機會遭受職場性騷擾，當中以18至34歲的年輕女性在職場遭受性騷擾的機會較高。

 

　　最常見的職場性騷擾形式是有關性的話題或笑話。在職場性騷擾受害人中，超過61.5%受訪者表示「在職場上，有人在我面前與其他人說有關性的話題或笑話，令我感到不自在。」，另有37.9%的受訪者表示騷擾者直接對他/她作出令人反感與性有關的言論和笑話。

 

（圖片由作者提供）

 

面對職場性騷擾，僱主可以：

 

1.    制定有效的反性騷擾政策和措施

 

　　有效的措施可以包括以下元素：不會容忍性騷擾的清晰聲明、性騷擾的定義和例子、政策適用於所有職級的員工、客戶、服務使用者，包括實習生及義工、顧及處理性騷擾投訴的敏感性質、處理性騷擾投訴的原則和程序、保護投訴人和證人免受歧視、紀律處分或其他適切行動等。

 

　　反性騷擾政策可以鼓勵員工、受害人或旁觀者參與解決職場性騷擾問題，並加強性騷擾預防。

 

2.    表明在公司或機構內推行反性騷擾政策

 

　　僱員的看法會影響預防和處理職場性騷擾的政策或措施的成效，受害人或會因對公司或機構會處理投訴或改變現狀缺乏信心，而選擇不舉報。

 

　　僱主應在每位僱員（包括暑期工及實習生）入職或舉行入職簡介時，告訴他們舉報或投訴性騷擾的途徑、處理或調查性騷擾個案或投訴的程序和機制，以及因應不同調查結果的紀律處分。公開溝通和提高透明度可以增加僱員的信任和信心，減少受害人和旁觀者不舉報性騷擾事件的問題。

 

 

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