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27/06/2022

劏房租管基層未受惠 租金佔入息比反升 新例前1成已加租

#劏房 #租金管制 #呂綺珊 #施麗珊
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 　　【晴報專訊】劏房租管條例今年1月底生效，惟社區組織協會今年上半年調查發現，基層租戶並未因此受惠，有約1成人在去年條例未實施前，已被業主預告加租，更有人續約時被加租700元。

 

社區組織協會促政府安排人員恆常上門抽查劏房租客狀況

 

　　而劏房租戶租金佔入息比例的中位數，較租管實施前反升至42%；協會批評當局未規管起始租金，認為應設恆常機制檢討及加強巡查。

 

　　韓女士一家四口自2017年起租住旺角一劏房單位，去年7月續約時業主一口氣加租700元至6,300元，她雖曾向業主表不滿，但因樓宇已劃入重建範圍，對方僅稱「不滿意可以搬走」，最終無奈接受，惟連同水電費，她今年4月要交多達8,500元。

 

業主指政府說可加租1成

 

（資料圖片）

 

　　協會今年1至5月網上訪問291名不適切居所租戶，結果顯示，租戶的租金佔入息比例中位數一直向上，甚至較實施租管前更高；而租約仍有效的受訪者中，有近1成稱條例通過後業主已表明會加租，中位數達300元。住在油麻地劏房的陳女士稱，今年1月底業主加租達500元至約5,600元，對方聲言「政府說可以加租1成」。

 

團體斥未規管劏房起始租金

 

　　社區組織協會幹事呂綺珊稱，有個案是業主與新租客簽約時大幅提高租金，指這是現行法例漏洞，讓業主先「彌補損失」；逾半受訪者亦承認即使業主違法也不敢向政府投訴，不少人反映怕因糾紛被趕走，故寧可啞忍。

 

　　協會副主任施麗珊認為，問題源於政府未規管劏房起始租金、宣傳教育不足、執法被動等有關，致不少業主「搏大霧」，要求政府在2年內落實規管起始租金、每2年檢討租務管制、及安排人員恆常上門抽查租客狀況等。運房局表示，差估署上月起已派員主動探訪分間單位租客，宣傳租管事宜及向租客直接查詢是否需協助。

 

 

轉載自: 晴報

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