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27/06/2022

生日快閃銅鑼灣險釀人踩人 姜濤減少合照避亂︰感到非常自責

#姜濤 #銅鑼灣
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　　【晴報專訊】男團MIRROR「人氣王」姜濤昨日凌晨在IG發長文，回帶今年4月30日23歲生日當天，他親身快閃到銅鑼灣，原意感謝「姜糖（姜濤粉絲）」的生日應援，豈料險生人踩人意外，令他深感內疚。他坦言會減少私下與姜糖合照以策安全，又感觸說︰「外界說MIRROR的粉絲很不理智時，我心裏都不好受。」網民大讚姜濤表現成熟，姜糖亦紛紛稱會聽偶像的話。

 

 

　　昨日凌晨，姜濤在IG上載在紐約街頭拍攝的背面照，並發千字文訴心聲，自言入行愈久，無力感愈重︰「剛出道的時候，常會和私底下來等我們的粉絲合照，但隨著出道的時間愈久，就愈來愈少這麼做。」他自言並非耍大牌，而是擔心變相鼓勵更多人等待及求合照；他坦言曾試過盡量滿足大家的每個要求，但粉絲合照後可能要求他簽名，或錄生日祝福，令他有心無力，「雖然是很小的事情，但當我們需要一個人來完成幾十甚至上百個這樣的要求，要花費的時間其實是不少的。」

 

姜濤對粉絲發表肺腑之言，獲逾11萬人讚好。（IG圖片）

 

承諾將虛火變實火

 


姜濤自責在生日當晚快閃銅鑼灣欲答謝粉絲，卻好心做壞事。（IG截圖）

 

　　熱愛小朋友的姜濤，坦言曾見有媽媽級姜糖帶小孩應援，對方因見到偶像一時激動，更拋下小孩不顧，令他十分無奈：「萬一小孩就這樣不見了怎麼辦？受傷了怎麼辦？」他亦提到今年「姜濤誕」盛況，他本想到銅鑼灣打卡答謝姜糖，「我一下車完全控制不了場面，一堆人把我們團團圍住，過程中還有一位粉絲跌倒，差點就出現人踩人的情況，真的非常危險，為此我也感到非常自責，沒有顧及到大家的安全。」他坦言每次聽到外界指鏡粉不理智時，他心裏也不好受，所以特地撰文，希望彼此互相了解，粉絲團結起來。他亦承諾做好音樂：「努力把香港的虛火，變成被廣泛認可的實火！」

 

剛從美國回港的姜濤，完成隔離後即約好友到街場打波。(網上圖片)

 

傳為《造星V》海外揀蟀

 

姜濤早前在紐約拍戲，乘機思考人生。（資料圖片）

 

　　姜糖們不但承諾會團結及聽話，他們亦善心爆棚，「姜濤香港後援會」宣布生日慈善義賣共籌得逾132萬元善款，將全數捐贈到11間受惠機構。此外，MIRROR下半年計劃多多，除了紅館騷，有指他們與ERROR將在九月參與明星籃球賽，更盛傳入場門票索價1,500元，比演唱會飛更貴。另一邊廂，有指今年《全民造星V》將回歸全男班參賽，12子更會走訪世界各地，發掘有潛質新星參賽。

 

呂爵安（右）主演的《闔家辣》即將上映，優先門票已迅即售罄。

 

轉載自: 晴報

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