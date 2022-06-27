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27/06/2022

泛紅、乾燥、痕癢！亂試「陶瓷肌」療程隨時皮膚敏感難收拾！

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　　炎炎夏日，不少人已經迫不及待換上夏季新裝，如果皮膚粗糙或有暗瘡印，或令外觀大打折扣。近年不少美容院推出「陶瓷肌」療程，聲稱用全天然萃取物矽針便可達到脫皮「換膚」，踢走多種皮膚問題。但有皮膚科醫生提醒，矽針質素參差，療效亦欠缺醫學證明，如不當使用更有機會引致反效果，皮膚敏感人士，不建議貿然嘗試。

 

皮膚科專科醫生林嘉雯

 

　　皮膚科專科醫生林嘉雯表示，市面上的陶瓷肌療程大多聲稱用全天然的海洋萃取物，如珊瑚矽針和海藻矽針，透過微細的矽針刺穿皮膚，激發細胞和膠原蛋白增生，從而令肌膚回復平整順滑，甚至去除疤痕等。但林稱，療程或可移除死皮，但若果步驟或手法出錯，則有機會令正常角質層也脫落。因為角質是皮膚最外層的一道防禦牆，若它脫落，皮膚不但會變薄，更會變得容易受外界刺激影響，非常敏感。而矽針本身亦有機會刺激皮膚敏感。

 

矽針刺皮膚 或誘發玫瑰痤瘡

 

　　林醫生舉例指，曾有病人進行陶瓷肌療程後，皮膚變得容易泛紅、乾燥和敏感痕癢，最後更誘發玫瑰痤瘡，膚質不但沒有改善，反而進一步惡化，得不償失。

 

　　當皮膚出現暗瘡、角質化等問題，醫生或會處方果酸和水楊酸等，助病人「換膚」。不過，林稱，雖然各種酸類與矽針聲稱的功效一樣，是讓皮膚的老角質剝落，刺激膠原蛋白重組，改善粉刺和皺紋等，但酸類不但有製造和濃度控制標準，醫學上亦有很多證據指出可改善皮膚問題。相反，陶瓷肌療程所用的海洋萃取物等成分和濃度均沒有國際標準，質素較參差。林續說，目前醫學上沒有證據指矽針可以解決皮膚問題，不建議貿然嘗試這類療程。

 

 

選用美容產品 先諮詢醫生

 

皮膚問題可以由不同原因引起，醫生提醒使用任何護膚美容產品前宜先諮詢。

 

　　若想及早解決膚質問題，如撫平皮膚和去印，林建議，首先要清楚找到皮膚出現問題的根本原因，才可以對症下藥，例如要認清皮膚粗糙是因為毛囊角化或是由乾燥引起。而暗瘡印方面，首先要控制好暗瘡，平日也要做好防曬工夫，因為暗瘡印會愈曬愈深色。另外，可使用含維他命C和美白成分的產品；果酸、水楊酸、杏仁酸和A酸等酸類，亦可淡化不同程度暗瘡印和撫平皮膚。

 

　不過，她強調使用任何產品前都要先諮詢皮膚科醫生，因為皮膚問題可以由不同原因引起，例如皮膚敏感和濕疹都可以令到皮膚變得粗糙，若這類病人使用酸性產品，則有機會令皮膚問題惡化。

 

 

轉載自: 晴報

 

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