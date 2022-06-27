每每想就新疆的現狀表達一些個人意見，因為但凡體驗過當地風土民情的人，對各種情況大抵都會有自己的判斷。但往往欲言又止，因為能否有親身的體驗，對於了解新疆是至關重要的，否則很難對話。

（Justin攝）



在我求學的時期，香港大專生趁暑假走絲綢之路是件很普遍的事。第一天的清晨過了羅湖橋，從深圳東站搭四小時慢車到廣州東，再轉公車到廣州火車站，在炎炎烈日中汗如雨下，在人山人海的民工大軍中擠開一條去路。



第一次文化尋根之旅



前往西安的硬臥列車由黃昏開出，車上就有不少同途的港生，對於我們當中的很多人來說，這是人生第一次長途旅行，也是第一次踏上文化尋根之旅，車廂裏彌漫著興奮之情。

（Justin攝）



記得是第三天清晨近五點到站，出站不遠處看見一大群燕子在晨曦中飛過鐘樓。旅遊天書中推介的大清真寺和回民小食街，現在都近在眼前了。我在大清真寺後園的涼亭看見一幅牌匾，上書「包羅宇宙」。在大唐天子下榻的古都，有這麼龐大的回民社區和這麼豐富的清真文化，給我留下非常深刻的印象。



再由西安到吐魯番，展開三天四夜漫長的火車之旅。列車進入戈壁沙漠，不時有人吟誦「春風不渡玉門關」，黃昏時窗外飛砂走石，遠方有四、五條黑旋風緩緩游動，《西游記》中的妖怪，說不定就是受到此情此景的啟發。



火車穿越「崑崙月夜」

（Justin攝）



凌晨時出現連綿數小時的「崑崙月夜」，車廂燈已熄，很多乘客卻沒有入眠，各自不作聲凝望著窗外。天亮後，火車忽然脫離戈壁，闖入一望無際的菜花田。偶爾對面出現一列火車，但那緩慢的車速使得它看上去似乎永遠定格在遠方。



我當時書呆子氣發作，質問女服務員為何把垃圾直接倒到窗外？這，這不會破壞環境嗎？她瞪我一眼，用強悍的西北腔反問：「不往外倒往哪倒？！」說罷又一鏟瓜子果皮歡天喜地朝著窗外的天堂美景絕塵而去。



陌生的乘客現在都成了朋友，本地人紛紛為我們規劃旅遊路線，每到一個車站都結伴下車買零食。快開車時，留守車上的乘客們就會把上半身伸出窗外，揮手高呼：「時間到！！！快回來！！！」

（Justin攝）



從火車站到吐魯番還有一段公路，我在公車上看見一家人扶著位孕婦上來，很自然的就把位子讓給她。這是我第一次遇上維族，他們很有禮貌，一家人在路上對我多謝前多謝後。陪著孕婦的老太婆用流利漢語說：「小伙子，你這麼善良，將來走到哪裏都會得到祝福的。」車上的乘客也跟著附和，聽得我臉都紅了，不就是讓個座位嗎？



扭著脖子跳著舞的維族老漢



公車進了城，街邊店舖裏的四喇叭錄音機，一家接一家傳出節奏明快的鼓樂，維族老漢們一臉樂孜孜的表情，就在街上扭著脖子跳著舞，傾刻就讓背囊客們在長途火車上的勞累一掃而空。



住的是吐魯番賓館，大堂經理是位彬彬有禮的漢族青年，他代為安排的包車司機是位細心的維族青年，總是戴著頂鴨舌帽，名叫阿里木。外出路上有蔭涼地方他會停下車，鋪好紅地毯跟我們席地而坐，拿把小刀剖個瓜果解暑。



他的口頭禪是：「咱們維族性子軟，喜歡交朋友。」有一次我上午外遊時隨口說了句喜歡新疆的哈密瓜，他聽罷也沒作聲，可是到了午休時間結束，我步出酒店房間時，發現門口擺放了一大一小兩個哈密瓜。



吐魯番白天氣溫直逼五十度，濕度計完全沒有作用，剛洗完的衣服拿到屋外瞬間就乾了。城外就是《西遊記》裏唐僧去西天取經途經的火焰山，而我最念念不忘的是附近的克孜爾千佛洞。當時石窟的管理還很鬆散，也不像敦煌那般遊客如雲。買了門票就跟著一位中年男子進洞，他腰裏掛了一個串滿鎖匙的鐵圈，隨意開道門讓我們進去看。



克孜爾千佛洞的超脫之美



門打開，烈焰在石窟的折射下化為柔和的自然光，照亮了牆壁上的小飛天。那麼生動活潑，我猜想那畫匠是找來一位十四、五歲的女孩，也許就是他的女兒，擺好姿勢現繪的。在自然光下這般超脫的美，大概要在數百年後波提切利的畫室裏才能見到，那就是《維納斯的誕生》。佛教曾經在西域廣泛流傳，在我參觀克孜爾千佛洞的年代，阿米揚大佛也仍然安然無恙地聳立在鄰國阿富汗的山谷。

（Justin攝）



從吐魯番北上烏魯木齊要搭長途公車，半途有乘客說這就是達坂城，於是就開始有人唱起《達坂城的姑娘》。我望著窗外的維族女子，她們喜歡頭上束一條絲巾，身穿五彩繽紛的花裙。女子要穿罩袍，不許上學的原教旨觀念是後來從境外，尤其是伊斯蘭國興起後傳過來。



到新疆之前我滿以為烏魯木齊是一片布滿帳篷和牛羊的大草原，到了才驚覺這兒車水馬龍，繁華程度直逼廣州。入住的其中一家賓館是高樓大廈，打開位於16樓的房間望向窗外，只見一大群鴿子在城市的上方飛翔。這座城市就像中國內地任何一座大城市般令人熟悉，但清真寺傳出的廣播聲又帶給人一種想像，這聲音會一直傳至中亞，這一幕城景也因此影響了我此後對歐亞大陸的地緣政治認知。