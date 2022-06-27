《經濟不停學》股市周期分四階段，衰退期應人棄我取

投資者必然知道甚麼叫「牛市」，甚麼叫「熊市」，但它們是如何產生及如何結束，以及過程是怎樣，大家未必了解。因此，今次講講股市周期。

股市周期大約分為四個階段，分別是收集期、旺盛期、派貨期及衰退期。

收集期智者先行

處於第一階段—收集期，即反映股市已經見底，有內幕消息及部分價值型投資者，還有基金的「聰明錢」，以及有經驗的炒家判斷最壞時間已過，開始買貨。在此階段，估值非常吸引，市場氣氛普遍低迷。此外，傳媒的評論亦偏向鼓吹前景暗淡，持貨至此的投資者決定放棄，且感到厭惡而沽出手上餘下的股票。然而，在每個投資者都決定投降之時，股價在收集期走勢趨向平坦，部分投資者會趁低吸納，整體市場氣氛開始從負面轉向中性。

旺盛期圖表派追

進入第二階段—旺盛期，市場已經在一段時間內穩定下來，並開始爬升，最初階段加入看漲行列的主要力量中，包括了圖表派，他們看到價格出現一底高於一底的形態，認為市場方向及氣氛已經改變。此時，傳媒亦開始報道最壞時間或已過去的觀點，但失業率仍在上升，而且不少行業仍出現裁員情況。不過，隨著這個階段的發展開始成熟，入市恐懼已被貪婪及害怕落後於人所取代，令更多投資者加入看漲行列。

當這個最初的上升階段進入尾聲時，後知後覺者開始入市，交投亦會穩步增加。這時，「大傻理論」就會出現。股票價值開始超出歷史範圍，邏輯上令股價出現合理調整，由於有第二梯隊入市，正好成為「聽明錢」及掌握內幕消息的投資者沽貨離場的時機。然而，股價出現回調，或升勢稍緩時，一直都場外觀望，沒有採取行動的投資者趁機入市，令股價呈現最後一個拋物線式上升。技術上而言，當股價在最短時間內出現最大升幅，就是沽貨時機。不過，在周期接近頂部時，市場氣氛由中性轉向看漲，以至極度樂觀。

派發期貪婪者敗

到了第三階段—派發期，淡友開始主導大市。這時市場氣氛由之前的樂觀轉為兩極化，價格經常呈現橫行整固狀態，時間可以持續數周至數月。不過，派發期可以快來快去，以納斯達克綜合指數為例，2020年2月19日在9838點見頂後下跌，3月23日在6631點見底回升，時間只有一個多月，以交易日計，24日已經已完成了派發期。當這個階段結束，市場方向逆轉，而典型的技術形態如雙頂、三頂，又或頭肩頂則常在派發期出現。

不過，市場在這個階段非常情緒化，因為價格隨時會再次攀升，投資者在希望與貪婪間充滿著恐懼。由於股票估值處於極端水平，價值型投資者已經離場，市場氣氛通常會慢慢轉變，但若受到例如強烈的負面地緣政局或極差的經濟數據影響，這個轉變可以發生得很快。這時，未能獲利的投資者會選擇平手或接受輕微虧損沽貨離場。

衰退期長線者進

到了周期的最後一個階段—衰退期，亦是令到仍然持有股票的投資者感到最痛苦的階段。許多投資者因為股價已跌至他們的買入價之下，但又繼續抱有價格回升的希望，拒絕止蝕，故選擇繼續持有。然而，每每在股價跌幅達到五成，甚至更大時，這些在派發期或在衰退期初段買貨的投資者才選擇投降。不幸地，對於有內幕消息或價值型投資者而言，這是個買入訊號，同時亦是底部已經形成的訊號。可惜的是，只有新的投資者願意在下輪收集期，買入價格低殘的股票，等待股市進入另一個旺盛期！

目前全球通脹高企，聯儲局以至環球主要央行傾向持續加息下，股市的旺盛期顯然已經過去，目前應處於派發期，隨著利率持續上升，美國以至全球主要經濟體陷入經濟衰退的風險升溫，一旦確認美國陷入經濟衰退，股市將進入衰退期，屆時可視為長線投資者的入市機會。

撰文：經濟通資深市場分析師 鄭廣復