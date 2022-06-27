張智威：ETF通科技股最受惠？拆解小米抽升原因！內需股輪流炒　體育用品股邊隻最樂觀？

嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

港股半日升684點，科技指數續跑贏大市。港股氣勢如虹，回歸25周年、半年結等因素仍有憧憬？科技股大爆發，當中小米(01810)跑出曾飆逾13%，罕有成升市功臣之一，當中原因是甚麼？內需股輪流炒，今日輪到體育用品股，邊隻最值博率最高？

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