  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
辦公室政治
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

27/06/2022

「沒資源」、「方法太新」不是藉口！如何用一杯「韓式柚子茶」迫使主管正視管理問題？

#管理 #人才管理 #辦公室貼士 #職場
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

（欲知前事，請看管理學問｜自認超班！無錢唔OT！為何「工作狂」上司會培養出「卸膊型」員工？

 

　　公關宣傳部門想升一位同事，但被拒絕。我說她下屬之所以敢於這樣，說不想像她般「工作狂」，是由她一手造成的。

 

　　她十分不忿地說︰「我從來沒有縱容過他們，他們斤斤計較與他們的性格有關，跟我管理方式沒關係。」

 

　　「大有關係！」我說。

 

　　「你武斷！」同事不服氣地說︰「你根本不知道我怎樣管理下屬，你憑甚麼說我縱容他們？」

 

　　和她共事多年，雖份屬不同部門，卻經常因工作而一起開會，而且我負責報章雜誌出版，她負責公關宣傳，工作關係甚為密切。我又怎會不知道她的管理風格呢！

 

　　況且和她又談得來，才「敢」於當面「批評」她。

 

　　「過去兩年，我們推出了多少個新刊物？」我笑著問。

 

　　「三個？」她想了想說。

 

　　「那麼，你們在宣傳上用了多少種方法？」她眨眨眼，心裏數著說︰「三、四種吧！」

 

　　「一般來說，做一個廣告設計，放在公司報章和雜誌，或者以剪印花模式送些小禮物，有試過用新方法嗎？」

 

　　她說：「沒資源。」

 

　　為了緩和一下氣氛，我問她︰「試試我的新飲品如何？」

 

　　她習慣了我的說話方式，笑著答道︰「是否給我喝『啞藥』，不讓我反駁你？」

 

　　我從房間的小雪櫃中拿出韓式柚子茶，她立刻搶著說︰「這便是你的新飲品？」

 

　　我不說甚麼，在她杯裏，放了兩匙羹的柚子茶，再從雪櫃裏拿出一罐Perrier。她的眼神充滿了好奇，倒了半罐Perrier進她杯子內，她急不及待的喝了兩口。

 

　　「嘩！」她讚歎道。

 

　　「我建議過你們把抽起部分在自己報章雜誌上登廣告的錢（即使同一機構，也要付錢，當然有折扣）放在人家網站廣告，又或者把送小禮物的錢拿去地鐵站或街頭搞event。」

 

　　「這些方法太新了，而且同事未必同意，亦未必做得來。」她說。對，當年來說是很新，20年前的舊事。

 

　　話說回來，她說這些方法太新了，而且同事未必同意，亦未必⋯⋯正說著，她大笑一聲，指著我。

 

　　不錯，她跌入了我預設的陷阱內。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多辦公室政治文章

你可能感興趣

#管理 #人才管理 #辦公室貼士 #職場

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk