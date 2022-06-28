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28/06/2022

空缺新高16% 衞署牙醫3年走64人 杜牙根要等39個月

#牙醫 #衞生署 #人手流失 #離職 #張刻勁
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　　【晴報專訊】醫管局主席范鴻齡上周指過去一年有3,100名醫護流失，令人擔憂。此情況亦見諸於衞生署的醫護人手上，據最新數字，衞生署牙醫職系3年累計流失64人，近2個月內多10人離職；而最新空缺增7成，空缺率達16.2%，再創新高。署方承認人手流失及第5波疫情有「嚴重影響」，市民如要進行杜牙根等療程最長要等39個月。

 

目前輪候衞生署牙科定檢，要等12至18個月；杜牙根、補牙等則輪候6至39個月不等。

 

　　有業內人士指，政府牙科醫生升遷機會少，加上薪酬脫離市場價，均令人手流失加劇。

 

　　衞生署牙醫職系離職人數由2020/21年度的15人，增至2021/22的39人；截至今年6月1日，即2022/23財政年度僅2個月已有10人辭職。退休者佔比由約27%，逐年降至10%，出現非正常流失。

 

　　2022/23年度署方的牙醫職系最新空缺為60人，空缺率達16.2%，創近3年新高，遠超過對上兩個年度的10人和34人。本報翻查立法會文件，截至今年2月，衞生署牙醫職系實際員額（即在職人數）僅322人，較上一年度的349人更少。

 

定期檢查輪候最少1年

 

 

　　現時衞生署牙科除服務公務員、醫院轉介病人及合資格人士等，當中11間診所有止痛及脫牙街症服務。署方指，原有服務目標為新症最快6個月預約，惟人手流失及第5波疫情帶來嚴重影響，須重新安排預約，亦因大量首季預約取消或改期，令輪候時間進一步延長。目前定期檢查要等12至18個月；杜牙根、補牙等跟進治療會按緩急先後，輪候時間由6至39個月不等。

 

有私家診所月薪$20萬聘新人

 

　　有資深牙醫指，政府早年裁減高級及顧問級牙醫崗位後，未有填補，升遷有樽頸，有牙醫於1988年入職後從未升職，加上公務員宣誓及移民效應，近年不少人提早退休，甚至重投私人巿場。且政府牙科培訓著重基本功，新人難參與箍牙、拔智慧齒等較複雜療程，對畢業生吸引力亦減，加上疫下執業試叫停2年，每年變相少15至20名海外培訓牙醫加入，均加劇人手荒。

 

　　有私人執業牙醫指，因「牙科醫美」盛行，私人巿場出價亦高，有診所用20萬元月薪聘請畢業生，相比衞生署新人月薪僅6至8萬元，且屬合約制，優勢較低，「近年協助洗牙的牙齒衞生員亦很搶手，最高月薪6萬元」。他續指，連僅能做學童牙科保健、不能在私人巿場執業的牙科治療師，多了人因須宣誓而離職。

 

政府醫生協會主席張刻勁指，牙醫人手難補充，工作量及工時增加，惡性循環加劇流失。（資料圖片）

 

　　政府醫生協會主席張刻勁指，因人手難以補充，每名牙醫要攤分更多工作，工時有增無減，惡性循環下加劇流失。且受社會情況影響，去年起不乏牙醫移民。據悉當局正考慮提升薪酬福利增吸引力，但暫時未有定案。

 

　　但業界指，隨着牙科學額增加，情況料會改善，「首批73人班即將畢業，學額未來料增至每年100人，加上政府工有房屋津貼等福利，相信仍具競爭力」。

 

 

轉載自: 晴報

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