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28/06/2022

消息指習訪港兩天 不過夜往返深圳

#習近平 #習近平訪港 #七一 #回歸25周年 #陳國基 #曾國衞
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　　【晴報專訊】臨近七一，消息指國家主席習近平或最快後日起一連兩日來港，期間會每日往返深圳，來港期間會參觀西九文化區及科學園等。全國人大常委譚耀宗昨拒詮釋習會否親自來港，人代葉國謙則料機會高，但僅短暫停留。日前確診的候任政務司司長陳國基稱，最快後日可重返社區。

 

灣仔一帶設兩層「保安區」，傳領導人將參觀西九文化區。<

 

　　消息稱，習近平希望親自來港出席七一回歸25周年慶典，而當局已敲定初步方案。除非有不可預測情況，習近平或在後日（30日）及七一當天來港，特首林鄭月娥將在禮賓府設宴招待，但習不會留港過夜，而是會即日往返深圳。傳聞習將乘高鐵南下來港，故內地已即加強戒備，前往深圳的高鐵列車乘客須接受二次安檢。

 

　　而習來港期間，料到訪科學園及西九文化區，園方已通知商戶後日會舉辦活動。運輸署表示，為配合警方行動，明中午起香港科學園、馬料水及白石角一帶，將實施特別交通安排，部分道路須封閉，亦有巴士、小巴路線要改道或暫停；另警方會在灣仔一帶設兩層「保安區」，核心保安區會在港灣道及會議道一帶，所有出入人士須通過安檢及出示證件。

 

陳國基最快後日重返社區 宣誓安排未明

 

　　新班子七一當日宣誓就職，部分現屆及候任主要官員昨已提早入住隔離酒店。早前確診的陳國基昨稱，其快測已轉陰性，基本上已無病徵，只要明日和後日連續快測陰性即可重返社區；而同樣確診的政制及內地事務局局長曾國衞同樣已無病徵，最快今明兩日快測陰性可解除隔離，但可否出席宣誓儀式，陳國基稱要由政府決定。

 

　　全國人大常委譚耀宗昨稱，不詮釋習會否親來港，但認為他會出席活動本身已是重要信息，期望他屆時談及中央對一國兩制的重要指示，以及指明香港未來發展方向。全國人大代表葉國謙則相信，若本港疫情未再增至每日過萬宗確診，習應會來港，但料只會短時間逗留。

 

七一維港上空飛行表演

 

　　特區25周年fb專頁昨透露，政府飛行服務隊將安排由定翼機及直升機組成的四機編隊，於七一當日上午升旗儀式期間，飛越金紫荊廣場時展示國旗同區旗致意，中午亦會在維港上空進行編隊飛行表演；中式古董帆船鴨靈號亦由即日起至7月31日換上主題裝飾。

 

　　另全港多條屋邨近日掛起國旗及區旗海迎接七一，但坪石邨有國旗遭塗污及疑被盜後，旗海前晚已消失，據指因互助委員會擔心再有人破壞而收起。

 

轉載自: 晴報

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