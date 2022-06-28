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28/06/2022

屯門海港鮮風換氣未達標 41食客染疫 BA.4 BA.5疑社區傳播 2女生無源頭

#海港酒家 #換氣量 #肺炎 #疫情 #BA.4 #BA.5 #德望小學暨幼稚園 #海逸豪園 #龍閣 #龍閣 #TC Bistro
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　　【晴報專訊】Omicron BA.4、BA.5流入社區，昨錄2宗無源頭懷疑個案，涉6歲女童及15歲女生。衞生防護中心指，6歲女童父親亦染疫，將做病毒全基因排序，相信社區可能已有傳播鏈。昨多1,873人確診，7間學校爆疫，個別班級要停課；屯門海港酒家累計41名食客中招，機電署巡查後揭店內鮮風及換氣量未達標，疑為播毒原凶。

 

機電署發現屯門海港酒家鮮風及換氣量只及標準約3成，已要求改善。（資料圖片）

 

　　本港昨多1,719宗本地感染，154宗輸入個案。傳染病處首席醫生歐家榮指，再有9人疑染BA.4或BA.5，當中3人涉本地感染，包括無源頭6歲女童，她住紅磡海逸豪園悅濤灣，在德望小學暨幼稚園讀K3，上周二（21日）發燒和咳嗽，翌日有上學；發病前1日與家人曾光顧的黃埔新天地享膳坊「龍閣」，該處要強檢；其37歲父親亦確診，他在太子道東友邦九龍金融中心工作，上周五（24日）發病，前1日曾與朋友光顧新蒲崗景福街餐廳「TC Bistro」，朋友要檢疫；其餘2名家人暫無病徵。德望小學暨幼稚園透露，涉事K3班有30名學生，又澄清女童上周三（22日）放學後不適，源頭未必在校內，同班同學可正常上課。

 

歐家榮

 

6歲童父親確診 曾光顧新蒲崗餐廳

 

　　另一無源頭個案為住天水圍嘉湖海逸酒店二期的15歲女生，她在香港中文大學校友會聯會張煊昌中學讀中三，上周三發病，翌日快測陽性。

 

　　疑BA.2.12.1個案則多15宗，當中3人無源頭。屯門卓爾廣場海港酒家多5人感染，3人為食客，2人住在食客樓下，現共41名食客、2名鄰居及4名密切接觸者確診。歐指，機電署發現酒家鮮風及換氣量只及標準的三分一，已要求改善，酒家需獲機電署檢查合格後才可復業；但暫無證據顯示，海港集團其他分店有通風問題，亦未見大型爆發。

 

　　335間學校昨呈報464宗陽性個案，當中7校有8班停面授課。歐指每日快測仍非常有效，未見大型或全校爆發。

 

新症近2000宗 社交距離延長14日

 

　　此外，有3間安老院舍爆疫，包括西貢通善壇安老院和黃大仙紫雲間沁怡護養院各有1名護理員感染，共16人檢疫；元朗松齡雅苑多2名院友、1名護理員及1名送餐員陽性，18人檢疫。至於屯門富泰護理安老院再有1名院友證2次感染，院內百名院友撤離。而威院臨床腫瘤科病房多1名已出院病人確診，累計9人染疫。

 

　　歐家榮指，現時確診徘徊在1,500至1,800宗，已接近2,000宗水平，料未來一段時間繼續維持或再上升，但強調在預期之內。政府昨宣布，諮詢並徵得候任特首辦公室同意後，決定將現行社交距離再延長14日至7月13日。

 

 

轉載自: 晴報

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