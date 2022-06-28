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28/06/2022

用行動讓陳凱琳放心 鄭嘉穎婚後堅拒異性「抄牌」

#鄭嘉穎 #焚身 #朱晨麗 #陳靜
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　　【晴報專訊】鄭嘉穎、陳靜（Dada）和朱晨麗（朱朱）合演的新片《焚身》後日正式上映，片中嘉穎因一次醉酒斷片，招惹陳靜糾纏，令嘉穎的幸福家庭陷入破裂邊緣。現實中，嘉穎跟陳凱琳（Grace）結婚以來，一向獲公認為「愛妻號」，他形容自己婚後是異性絕緣體，堅拒任何女性向他「抄牌（攞電話）」，「因為無必要，工作上可以找我經理人或助手，私人方面就免了！」

 

嘉穎表示拍攝激情戲前，必定向太太陳凱琳備案。

 

　　提到《焚身》講述鄭嘉穎與朱晨麗是夫妻，飾演賢妻良母的朱朱得知兒子的鋼琴老師陳靜沒地方住，便安排她寄宿家中，誰知引狼入室，讓患有精神病的Dada乘機勾引嘉穎。提到Dada和嘉穎有不少情慾戲份，嘉穎日前偕Dada及朱朱接受訪問，嘉穎說︰「都頗為激烈的，但她糾纏我那些戲都是站著拍，不是在床上拍。」身為「正印」的朱朱則表示︰「戲中我在旁邊睡覺，她（Dada）都搞我老公。」

 

 嘉穎在戲中周旋在陳靜和朱晨麗之間，艷福不淺。

朱晨麗飾演嘉穎太太，兩人育有一子。

 

自嘲悶蛋不願識新朋友

 

　　嘉穎直言，現實中沒有遇過這麼瘋狂主動的女性，也不希望遇上，「這是男人最恐怖的經歷，尤其一個已婚男人，有家庭及小朋友。」由於劇情起源來自飲醉斷片，嘉穎笑指︰「因為斷了片，所以我不知道究竟有沒有和Dada發生關係。」現實中，嘉穎從未試過醉到斷片，他更有一番個人見解，「人斷了片是絕對沒可能發生關係的，因為酒醉都有三分醒，你會知道有沒有事情發生，不省人事又怎麼可能（發生關係）呢？現實是不會發生，如果說有，那個人就是欺騙你。」

 

嘉穎非常愛錫太太及兒子，謝絕其他異性埋身。（IG圖片）

 

　　嘉穎和Grace結婚四年，育有兩名兒子，夫妻都將重心投放在家庭上；提到被喻為「異性絕緣體」，嘉穎直認不諱︰「我肯定是。你問我兩位對手（Dada及朱朱），我們沒有任何私下聯絡，沒有交換電話、沒有WhatsApp、email，因為沒必要，免得有任何誤會。當交朋友？跟我做朋友很沒趣，我來來去去不是開工便是打波，又或者玩遙控車、回家湊仔，也沒有空餘時間結交新朋友，有些東西可免則免。」若異性主動「抄牌」索取聯絡電話？「要來做甚麼呢？工作上可以找我經理人和助手，私人方面就免了。我沒刻意刪除女性朋友的電話號碼，因為可以選擇不接聽。」嘉穎希望自己日常的表現，可以令Grace放心，他笑說︰「我日日在家還做得出甚麼？」

 

陳靜飾演進擊第三者

 

　　問到拍親熱戲可有尷尬？嘉穎坦言自己比Dada還要尷尬，「因為男演員不想令人有任何誤會，所以拍攝前要講得清清楚楚。例如鋼琴那場親熱戲，劇本沒有描述尺度去到哪裏，也無寫身體接觸的情節，但導演說『Dada可以，你可以嗎？』人家都OK，難道我不OK？大家都想拍攝效果好便去做，但前提一定要傾清楚。」日後減少拍激情戲？「演員其實很被動，我今天都不知道明天有甚麼工作找我，當你未拍過某類角色，心裏會很想試，做演員沒可能框住自己，否則會造成局限。」

 

「小三」陳靜像樹熊一樣擒在嘉穎身上，進擊得令人咋舌。

 

　　在戲中飾演進擊第三者的Dada，大讚嘉穎是一位認真又嚴肅的對手，尤其最緊張親熱戲部分，「我很感激嘉穎跟我溝通，他是個重家庭的人，看得出他很愛家人，所以才會擔心。其實男、女演員是公平的，若有甚麼部位不可觸摸都會提出，他是很爽快的人，大家合作很開心。」嘉穎則指演員分多種，而Dada是屬於感性派，「她不會理太多劇情，有時能給觀眾一些意想不到的效果。」

 

轉載自: 晴報

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