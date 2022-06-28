7.7生日盧瀚霆 獲粉絲花6位數搞展覽賀壽

【晴報專訊】下月7日是MIRROR成員、「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的27歲生日，其歌迷會舉行一連串慶生活動，繼宣布教主牛一正日請全港市民搭天星小輪外，昨日起亦於朗豪坊舉辦一連兩星期的慈善展覽。至於張繼聰（阿聰）前晚po出五歲女兒張靖的短片，見他陪愛女到尖沙咀的Anson Lo大型海報前打卡，原來張靖是小「神徒（Anson Lo粉絲）」，阿聰更自稱「前父」，認真搞笑。

《King Kong》MV中的水樽道具。

盧瀚霆國際後援會在朗豪坊舉辦慈善展覽，慶祝偶像生日，現場設有不同打卡位，並以教主最愛的粉紅色作布置；而教主新曲《King Kong》MV中的水樽道具，亦於現場展出，引來不少神徒圍觀。現場同時設有期間限定店，出售13款應援產品，所有收入扣除成本後，將全數撥捐十間本地受惠機構。

「大叔神徒」手持教主公仔打卡。

張繼聰愛女跳《Megahit》做小神徒

Anson Lo前晚推出新曲《King Kong》的純舞蹈版MV。（YouTube截圖）

後援會會長Annie昨日接受訪問，透露展覽花費了六位數字，籌備了三至四個月。她笑言︰「《King Kong》MV出現過嘅水樽好多人想要，因為係非賣品，可能都要買保險。（安排教主嚟打卡？）唔好喇，我驚會淪陷！」

「小神徒」張靖落力表演。（IG圖片）

另一方面，張繼聰前晚在IG上載愛女張靖的短片，見他陪囡囡到尖沙咀的Anson Lo大型海報前打卡，並寫道︰「放假做咩？咪同全香港嘅男士一樣…去打卡囉陪人哋…雖然有少少心碎，不過我都好開心，因為妺妹有taste，教主又真係charming嘅。」阿聰更搞笑自稱「前父」。他昨日再po出女兒在幼稚園畢業禮跳勁舞的片段，見張靖落力表演偶像的金曲《Megahit》，教主也留言大讚︰「Support. So good！（支持，跳得好好。）」