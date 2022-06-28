  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

28/06/2022

大熱天時常歎冷氣最易感冒、鼻敏感！中醫：4種體質特別留意「夏季病」！

#健康小tips #健康 #夏季病 #夏天養生 #暑邪 #人為寒邪 #鼻敏感 #過敏性哮喘 #感冒 #歎冷氣 #凍飲 #中醫
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　夏日易攰無胃口，或已患上「夏季病」。有註冊中醫師指出，夏季「暑邪」既熱又濕，易致中暑腹瀉；因常吹冷氣造成的「人為寒邪」，亦會增加鼻敏感及過敏性哮喘發作風險。她又提醒，夏日解暑宜清涼不宜寒冷，可吃西瓜等涼性蔬果，但忌飲加冰飲料，否則易損脾胃令人肥腫難分。

 

董爽博士

 

　　港大專業進修學院高級課程統籌主任董爽博士指，嶺南夏季氣溫及濕度高，而「暑、熱、濕」邪氣均會致病，尤其暑邪具「熱與濕」特性，易影響神志，如高溫下行山或致「暑熱」，會引起發熱、疲倦、口乾、頭痛或休克。另氣候濕熱會增加食物變質及滋生細菌風險，進食後易併發腸胃炎。

 

「人為寒邪」 增致病風險

 

董爽博士指，如夏天飲食不當，會令體內寒邪積聚，長遠恐腎陽受損，女性易有痛經、月經有血塊或閉經影響受孕。

 

　　「暑濕」困脾則使人沒胃口，若再吃生冷或難消化食物，則會加重濕邪。董說：「炎熱下出汗過多，若吹冷氣等突然受涼，或致發熱惡寒、頭痛乏力及噁心腹瀉，即中『陰暑』。」

 

　　她續說，常開冷氣亦會造成「人為寒邪」，因人體在高溫下出汗多，毛孔較鬆弛，再遇涼風會使風寒從皮毛而入，使人頭痛或身痛；且有機會令邪氣乘虛而入，併發「熱傷風」。如鼻敏感或過敏性哮喘患者遇上冷熱交替，亦會因冷敏感發作。加上冷氣機若無適時清潔，可能變成黴菌及蟎蟲溫床，增加致病風險。

 

　　四大體質人士尤其要留意「夏季病」，董指脾虛者易濕重，在陰雨連綿或飲食生冷下，會加重腹瀉。痰濕重者同樣因雨水增加，受外濕干擾加重脾虛濕重，而有水腫或大便溏洩；若有濕疹者，則易因濕邪加重皮膚發炎、出水瘙癢。

 

 

宜吃涼性蔬果解暑 忌喝加冰飲品

 

　　氣虛者因出汗多，亦會加重氣虛，更易攰及胃口差，兒童有機會午後發熱。內熱重或濕熱人士則因高溫加重體內熱盛，易有口乾及大便粘膩，皮膚生瘡或發噩夢。

 

　　夏季想調理身體，董指首要增戶外活動，多接觸陽光，其次是「夜臥早起」，即因應天黑時間延遲入睡，按日出時間提早起床。飲食宜清涼不宜寒冷，可多吃西瓜、雪梨、番茄、青瓜、芹菜等涼性蔬果解暑，不論涼拌生吃或打汁均能清熱生津，但脾虛濕重者要避免生吃蔬果，「亦要避免飲品加冰，或吃剛從雪櫃取出的食物，因它們均性寒，多吃會損脾胃，令人胃脹無胃口，甚至肥腫難分。」

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #夏季病 #夏天養生 #暑邪 #人為寒邪 #鼻敏感 #過敏性哮喘 #感冒 #歎冷氣 #凍飲 #中醫

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk