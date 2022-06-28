林嘉麒：油股開展新升浪？建行明除淨　今日買入等收息值博率高？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

七國集團（G7）周日（26日）起一連三日展開峰會，會議焦點落在加強各國協作制裁俄羅斯。各國領袖最新同意向俄羅斯石油實施售價上限，以削減俄國石油收入及穩定油價。消息刺激國際油價向上，究竟措施對油價的影響有多大？三桶油逆市造好，近期調整進入尾聲？可重新部署？多隻內銀股即將除淨，建設銀行(00939)明日（29日）打頭陣，趁除淨前買入待收息，值博率高嗎唔高？

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