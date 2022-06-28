努力跳高高的B！今期食譜：南瓜扁豆咖喱醬拌蘆荀芝麻菜，滿滿的維他命B！

你的媽媽會這樣的嗎？自念書以來就知道（明不明白，認同不認同是另一回事，哈），媽媽會因為我成績拿到B而不開心。而每一年公開考試公布的時候，記者們都愛走訪各大名校，採訪那些手上成績單滿是A的學生。（儘管現在制度改成5**，不還是逃不出這套捧高分的邏輯嗎？！）有人會替手上A比較少但有很多個B的學生而高興嗎？

1970年代因功夫電影紅遍影圈，至今仍影響著很多中外人士的截拳道，Bruce Lee 絕對不是陌生的名字。每天回去辦公室，第一時間打開的電腦，裏面用的軟體，不就是Bill Gates的傑作了嗎？看過荷里活電影的，可曾因為《末路狂花》（Thelma & Louise ）而迷上了一代性感男神Brad Pitt呢？就連營養界中，能幫助新陳代謝、製造血液、保護神經、提升免疫力，和消除疲勞等，維他命B絕無欺場。

有些人可能因為手上拿到B而失魂落魄，又有些人因為B獲益良多而開心不已。雖然事實上，不管再多努力，在字母的排行定序上，B就是B，不可能是A，永遠落在A的後面，但是呢，大家可別忘記，愈是走在前面，愈是驚濤駭浪，要與領頭羊A比一線之長短，不斷地緊隨著A，需要的是，好幾分的努力，和無懼的勇氣。

嗨，還有喔，排在它後面的，還有C，D，E，F，G……等24個字母，B, 一點也不落後矣。

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